Gimenez Rabiot Jashari MilanGOAL
Vittorio Rotondaro

Gimenez, Rabiot e Jashari: chi gioca e chi no l'amichevole tra Milan ed Entella, le scelte di Allegri in vista del derby

Il Milan sfiderà l'Entella in amichevole: fari puntati su Gimenez, Rabiot e Jashari, a meno di due settimane del derby contro l'Inter del 23 novembre.

Al netto delle assenze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, il Milan tornerà in campo nel corso di questa settimana per una gara amichevole utile a testare la condizione di più elementi.

Rossoneri attesi dalla sfida alla Virtus Entella, formazione ligure attualmente al quattordicesimo posto nel campionato di Serie B: il tutto a meno di due settimane dal derby contro l'Inter, in programma il 23 novembre.

Gimenez, Rabiot e Jashari non sono stati ovviamente convocati dalle loro nazionali, visti i guai fisici arrivati nelle scorse settimane: ma contro l'Entella saranno a disposizione per riprendere confidenza col prato verde in vista della stracittadina?

  • AMICHEVOLE MILAN-ENTELLA: DATA E ORARIO

    L'amichevole tra Milan e Virtus Entella si disputerà venerdì 14 novembre a Solbiate Arno, comune in provincia di Varese: calcio d'inizio previsto alle ore 11:30.

  • CHI GIOCA E CHI NO: GIMENEZ E RABIOT OUT

    A meno di sorprese, come riportato da 'Calciomercato.com', Rabiot non prenderà parte alla sfida di venerdì mattina: il centrocampista francese sta proseguendo il lavoro di recupero dalla lesione al polpaccio e il rientro in gruppo dovrebbe avvenire nella prossima settimana.

    Anche Gimenez dovrebbe risultare indisponibile: il messicano si dedicherà a guarire dal problema alla caviglia che lo ha tenuto fermo in occasione delle ultime uscite dei rossoneri.

  • JASHARI IN CAMPO DAL 1'

    L'unico del trio a presenziare in campo sarà Jashari, recuperato dalla frattura del perone rimediata a inizio stagione: l'ex Club Brugge sarà presumibilmente titolare in cabina di regia contro l'Entella.

    Un modo per mettere minuti preziosi nelle gambe dopo aver riassaporato le sensazioni agonistiche: Jashari è stato convocato per le sfide contro Roma e Parma, nelle quali è però sempre rimasto seduto in panchina.

    Sarà dell'amichevole anche Pulisic, subentrato nel finale dell'ultimo match del 'Tardini': per lui anche un'occasione colossale non sfruttata sul risultato di 2-2.

  • CHI RECUPERA PER IL DERBY

    Saranno da valutare in vista del derby le condizioni di Rabiot: una volta effettuato il ritorno agli allenamenti in gruppo, Allegri prenderà una decisione sulla presenza del francese tra i convocati.

    Tra questi ci sarà sicuramente Jashari, mentre Gimenez ha ottime chance di rientrarci: l'ex Feyenoord punta a sedersi in panchina a San Siro.

