Gimenez, Rabiot e Jashari: chi gioca e chi no l'amichevole tra Milan ed Entella, le scelte di Allegri in vista del derby

Al netto delle assenze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, il Milan tornerà in campo nel corso di questa settimana per una gara amichevole utile a testare la condizione di più elementi.

Rossoneri attesi dalla sfida alla Virtus Entella, formazione ligure attualmente al quattordicesimo posto nel campionato di Serie B: il tutto a meno di due settimane dal derby contro l'Inter, in programma il 23 novembre.

Gimenez, Rabiot e Jashari non sono stati ovviamente convocati dalle loro nazionali, visti i guai fisici arrivati nelle scorse settimane: ma contro l'Entella saranno a disposizione per riprendere confidenza col prato verde in vista della stracittadina?