Gilmour NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Gilmour si opera, la conferma ufficiale del Napoli: quando torna lo scozzese e i suoi tempi di recupero

L'ex giocatore del Chelsea ha deciso di finire sotto i ferri per risolvere i problemi di pubalgia che lo stanno tormentando da tempo: quando sarà il suo rientro in campo.

Billy Gilmour, alla fine, ha deciso di operarsi: così il centrocampista scozzese proverà a porre definitivamente un freno ai problemi muscolari, e in particolare legati alla pubalgia, che da tempo lo stanno affliggendo.

Il Napoli ha confermato ufficialmente quel che già si sospettava con concretezza da qualche giorno: domani, lunedì 1° dicembre, Gilmour finirà sotto i ferri, il che lo costringerà naturalmente a un periodo ai box lontano da compagni e terreno di gioco.

Ecco dunque la situazione di Gilmour dopo la decisione di finire sotto i ferri: quando tornerà in campo l'ex giocatore del Chelsea e i suoi tempi di recupero.

  • LA CONFERMA DEL NAPOLI

    Questo è il post X attraverso il quale il Napoli ha annunciato in maniera ufficiale la decisione di Gilmour di operarsi:

    "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro".

  • UNA DECISIONE ANNUNCIATA

    Gilmour è sceso in campo per l'ultima volta in Napoli-Como del 1° novembre, gara giocata al Maradona e finita 0-0: in quell'occasione lo scozzese è stato schierato dall'inizio da Conte, dovendo però lasciare il terreno di gioco già nel primo tempo.

    Il guaio muscolare si è rivelato piuttosto serio, tanto da costringere Gilmour a rimanere ai box per tutto il mese. Sul finire della settimana ecco sorgere così le prime voci di un'operazione, proprio come accaduto prima di lui al laziale Rovella.

    Voci che, alla fine, hanno trovato una piena conferma: lunedì Gilmour si opererà in Inghilterra.

  • QUANDO TORNA GILMOUR

    I tempi di recupero potranno essere stabiliti con precisione soltanto dopo l'operazione a cui si sarà sottoposto Gilmour, ma una stima può essere già fatta: lo scozzese dovrebbe tornare in campo solamente tra 60 giorni, dunque due mesi, ovvero a inizio febbraio 2026.

    Il 2025 del calciatore del Napoli, di conseguenza, è già finito: il rientro è previsto attorno alla metà di gennaio, il che significa che Gilmour si perderà diverse partite del Napoli in campionato, Champions League e pure Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

  • QUANTE PARTITE SALTA GILMOUR

    • Roma-Napoli (Serie A) - 30 novembre
    • Napoli-Cagliari (Coppa Italia) - 3 dicembre
    • Napoli-Juventus (Serie A) - 7 dicembre
    • Benfica-Napoli (Serie A) - 10 dicembre
    • Udinese-Napoli (Serie A) - 14 dicembre
    • Napoli-Milan (Supercoppa Italiana) - 18 dicembre
    • Cremonese-Napoli (Serie A) - 28 dicembre
    • Lazio-Napoli (Serie A) - 4 gennaio
    • Napoli-Verona (Serie A) - 7 gennaio
    • Inter-Napoli (Serie A) - 11 gennaio
    • Napoli-Parma (Serie A) - 14 gennaio
    • Napoli-Sassuolo (Serie A) - 17 gennaio
    • Copenaghen-Napoli (Champions League) - 20 gennaio
    • Juventus-Napoli (Serie A) - 25 gennaio
    • Napoli-Chelsea (Champions League) - 28 gennaio
