Gilmour si opera, la conferma ufficiale del Napoli: quando torna lo scozzese e i suoi tempi di recupero

I tempi di recupero potranno essere stabiliti con precisione soltanto dopo l'operazione a cui si sarà sottoposto Gilmour, ma una stima può essere già fatta: lo scozzese dovrebbe tornare in campo solamente tra 60 giorni, dunque due mesi, ovvero a inizio febbraio 2026.

Il 2025 del calciatore del Napoli, di conseguenza, è già finito: il rientro è previsto attorno alla metà di gennaio, il che significa che Gilmour si perderà diverse partite del Napoli in campionato, Champions League e pure Coppa Italia e Supercoppa Italiana.