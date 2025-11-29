Gilmour si opera, la conferma ufficiale del Napoli: quando torna lo scozzese e i suoi tempi di recupero

Billy Gilmour, alla fine, ha deciso di operarsi: così il centrocampista scozzese proverà a porre definitivamente un freno ai problemi muscolari, e in particolare legati alla pubalgia, che da tempo lo stanno affliggendo.
Il Napoli ha confermato ufficialmente quel che già si sospettava con concretezza da qualche giorno: domani, lunedì 1° dicembre, Gilmour finirà sotto i ferri, il che lo costringerà naturalmente a un periodo ai box lontano da compagni e terreno di gioco.
Ecco dunque la situazione di Gilmour dopo la decisione di finire sotto i ferri: quando tornerà in campo l'ex giocatore del Chelsea e i suoi tempi di recupero.