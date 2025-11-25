Gianluigi Donnarumma è nel mirino degli avversari del Manchester City: goal subiti e proteste, deve ancora adattarsi alla realtà della Premier League

Donnarumma avrebbe subito goal direttamente da calcio piazzato se Josko Gvardiol non avesse respinto di testa il tiro a giro di Sandro Tonali. Il portiere è rimasto a terra per un paio di secondi e quando si è rialzato non è riuscito a respingere il colpo di testa di Bruno Guimaraes, che ha colpito la traversa. Poi Harvey Barnes ha ribadito in rete.

Donnarumma era furioso per il contatto con Barnes sull'angolo, anche se non si è trattato di qualcosa di molto diverso dal trattamento che i portieri della Premier League ricevono regolarmente. La sua rabbiosa protesta all'arbitro Sam Barrott è costata a Donnarumma il terzo cartellino giallo in nove partite di Premier League, a due ammonizioni dalla squalifica.

Donnarumma d'altronde prima di arrivare in Inghilterra aveva ricevuto 29 cartellini gialli e due rossi tra club e nazionale dal suo debutto con il Milan nel 2017. E se continua con questo ritmo di ammonizioni, riceverà una squalifica ogni 15 partite.