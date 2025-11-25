Gianluigi Donnarumma è nel mirino degli avversari del Manchester City: goal subiti e proteste, deve ancora adattarsi alla realtà della Premier League

Quando il Manchester City ha ingaggiato Gianluigi Donnarumma, la maggior parte delle reazioni si è concentrata sulla sua abilità o meno con il pallone tra i piedi, in netto contrasto col portiere che stava sostituendo, Ederson. Ma a quasi tre mesi dall'inizio della sua avventura con il City, l'italiano sta affrontando una sfida diversa: l'atteggiamento della Premier League nei confronti delle spinte in area di rigore.
La sconfitta del City sabato a Newcastle ha mostrato Donnarumma al meglio e al peggio. Ha vinto il duello con l'attaccante dei Magpies Nick Woltemade, diventando il primo portiere del campionato a parare un tiro del gigante tedesco, che aveva sempre segnato con i sei precedenti tiri in porta.
Donnarumma ha effettuato tre grandi parate per mantenere il risultato di parità in un primo tempo molto divertente, e se Phil Foden ed Erling Haaland avessero sfruttato le loro occasioni dall'altra parte del campo, l'italiano sarebbe stato probabilmente osannato.
Ma i portieri vengono inevitabilmente giudicati per i loro errori, e Donnarumma è stato colto di sorpresa quando il Newcastle ha conquistato un calcio d'angolo nel secondo tempo.