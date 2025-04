Genoa-Lazio 0-2, pagelle e tabellino: Castellanos e Dia stendono il Grifone

I biancocelesti centrano la vittoria e tengono vive le speranze di qualificazione alla Champions: in goal Castellanos e Dia.

Nel recupero della 33esima giornata, posticipata a causa della scomparsa di Papa Francesco, la Lazio si impone per 2-0 in casa del Genoa.

Partita che cambia dopo 22 minuti di gioco, con Otoa che si fa espellere per un fallo da ultimo uomo su Zaccagni. Dieci minuti più tardi, la Lazio passa in vantaggio con un cross di Pellegrini dalla sinistra che trova la sua destinazione in un grande goal di Castellanos che, al volo in acrobazia, porta avanti i suoi.

Dopo un maxi recupero di 8 minuti per l'interruzione a causa di alcuni fumogeni lanciati in campo (uno dei quali colpisce Mandas), si va a riposo sul risultato di 1-0. Nella ripresa la Lazio si limita a gestire il risultato e la superiorità numerica, trovando l'affondo al minuto 65 grazie a Dia.

Prima della fine c'è spazio anche per l'apparizione flash di Belahyane, espulso al 73esimo dopo essere entrato 4 minuti prima- Al triplice fischio la Lazio lancia un sospiro di sollievo e rimane in corsa per la qualificazione alla Champions League.