Genoa-Fiorentina 2-2, pagelle e tabellino: Colombo e Piccoli si sbloccano, male Marcandalli e Ranieri

Colombo (voto 6) fa il bello e il cattivo tempo del Genoa. Lotta su tutti i palloni e li lavora con intelligenza, ma prima concede il rigore agli avversari per un tocco di mano in area, poi - nella ripresa - si fa ipnotizzare da De Gea, calciando male dagli undici metri. Il classe 2002, però, non si abbatte e trova il suo primo goal in questa Serie A, approfittando di un’incertezza dello stesso portiere spagnolo. Martin (voto 6.5) è tornato a incidere, e si vede: i suoi cross da palla inattiva sono tornati a essere un fattore decisivo. Marcandalli (voto 5) è colpevole in occasione del temporaneo 1-2 viola firmato da Piccoli, a causa di un’incertezza al limite della propria area che costa caro ai rossoblù.

GENOA (3-4-2-1): Leali 6.5; Marcandalli 5, Ostigard 6.5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 6, Frendrup 6, Thorsby 6, Martin 6.5 (76' Masini 6.5); Ellertsson 6, Vitinha 5.5 (76' Carboni 6); Colombo 6 (67' Ekhator 6). All. Giacomazzi