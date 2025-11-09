Pubblicità
Ranieri Colombo Piccoli Genoa FiorentinaGetty Images
Michael Baldoin

Genoa-Fiorentina 2-2, pagelle e tabellino: Colombo e Piccoli si sbloccano, male Marcandalli e Ranieri

La prima dell’era De Rossi - seppur squalificato - e di mister Vanoli sulle panchine di Genoa e Fiorentina si chiude sul 2-2, con le due squadre che restano nelle zone basse della classifica.

Il nuovo inizio di Genoa e Fiorentina vale un punto a testa: quattro reti complessive, tante emozioni ma diversi errori da una parte e dall’altra.

L’avvio di partita regala subito spettacolo: il Genoa passa in vantaggio grazie alla seconda rete in pochi giorni di Ostigard, ancora una volta di testa su assist di Martin, sempre da palla inattiva.

Pochi minuti più tardi, Colombo colpisce di mano in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, concedendo a Gudmundsson il rigore che vale l’1-1 per la Fiorentina.

In apertura di ripresa arriva un’altra ingenuità difensiva, questa volta in area viola: Ranieri manca il rinvio e colpisce il pallone con la mano. Dal dischetto va ancora Colombo, ma De Gea lo ipnotizza e respinge.

Sette minuti dopo, però, la Fiorentina trova il vantaggio con la prima gioia in Serie A di Piccoli, ma la festa dura appena tre minuti: De Gea si fa sfuggire il pallone in area e Colombo, praticamente da terra, realizza a porta vuota il 2-2.

Nel finale è il Genoa ad avvicinarsi maggiormente al goal vittoria, ma i rossoblù si infrangono contro il muro viola.

  • PAGELLE GENOA

    Colombo (voto 6) fa il bello e il cattivo tempo del Genoa. Lotta su tutti i palloni e li lavora con intelligenza, ma prima concede il rigore agli avversari per un tocco di mano in area, poi - nella ripresa - si fa ipnotizzare da De Gea, calciando male dagli undici metri. Il classe 2002, però, non si abbatte e trova il suo primo goal in questa Serie A, approfittando di un’incertezza dello stesso portiere spagnolo. Martin (voto 6.5) è tornato a incidere, e si vede: i suoi cross da palla inattiva sono tornati a essere un fattore decisivo. Marcandalli (voto 5) è colpevole in occasione del temporaneo 1-2 viola firmato da Piccoli, a causa di un’incertezza al limite della propria area che costa caro ai rossoblù.

    GENOA  (3-4-2-1): Leali 6.5; Marcandalli 5, Ostigard 6.5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 6, Frendrup 6, Thorsby 6, Martin 6.5 (76' Masini 6.5); Ellertsson 6, Vitinha 5.5 (76' Carboni 6); Colombo 6 (67' Ekhator 6). All. Giacomazzi

  • PAGELLE FIORENTINA

    Piccoli (voto 7), dopo un avvio in sordina, emerge nella ripresa: si conquista palla a centrocampo nell’azione che lui stesso rifinisce per il momentaneo 2-1 degli ospiti. Dieci minuti più tardi è protagonista della giocata tecnica della partita: perno su Vasquez, palla sul destro e conclusione potente verso l’incrocio dei pali lontano, con Leali che si supera deviando in angolo. De Gea (voto 6.5) prima para l’ennesimo rigore della sua carriera, poi però appare incerto in occasione del 2-2, lasciando lì la sfera e concedendo a Colombo l’occasione per sbloccarsi. Ranieri (voto 5), invece, delude: il capitano viola è spesso impreciso sia con il pallone tra i piedi sia in fase di non possesso, e si rende protagonista in negativo causando un rigore con un tocco di mano in area. Viene poi sostituito da Vanoli al 66’.

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6.5; Pongracic 5, Marì 5.5, Ranieri 5 (66' Viti 6); Dodò 5.5, Mandragora 5.5, Nicolussi Caviglia 5.5, Sohm 6.5 (75' Ndour 6), Fortini 6 (66' Parisi 6); Piccoli 7 (84' Fazzini sv), Gudmundsson 7 (75' Dzeko 6). All. Vanoli.

  • TABELLINO GENOA-FIORENTINA 2-2

    Marcatori: 15' Ostigard, 20' rig. Gudmundsson, 57' Piccoli, 60' Colombo

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: 23' Pongracic, 42' Ranieri, 67' Martin, 84' Ellertsson, 89' Dodo

    Espulsi: -

