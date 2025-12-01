A gennaio o dopo il Mondiale? La previsione di mercato per il 'cult hero' Parrott mentre l’Irlanda sogna il ritorno al Mondiale per la prima volta dal 2002

Troy Parrott è diventato un vero e proprio “cult hero” in Irlanda, ma resta da capire se sarà già tornato in Premier League quando la nazionale irlandese avrà concluso il proprio percorso di qualificarsi al Mondiale del 2026.
L’interrogativo è stato posto a Stephen Carr, con l’ex difensore del Tottenham che ha analizzato il futuro dell’attaccante, che sta attraversando un momento d'oro, e le ambizioni della nazionale irlandese, che ha come obiettivo quello di centrare la prima partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo dal lontano 2002.