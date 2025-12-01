A gennaio o dopo il Mondiale? La previsione di mercato per il 'cult hero' Parrott mentre l’Irlanda sogna il ritorno al Mondiale per la prima volta dal 2002

Interrogato sulle recenti prestazioni di Parrott e sulla possibilità che possa presto cambiare maglia, l’ex nazionale irlandese Stephen Carr - a GOAL e Thunderpick — ha dichiarato: "Straordinario! Gli va dato merito. Ha giocato diverse stagioni in prestiti e le cose non sono andate per il verso giusto. All’AZ Alkmaar ha trovato qualcosa che ha fatto scattare la scintilla, quindi la sua fiducia è tanta - e lo si vede".

"È una minaccia. Evan Ferguson tornerà, quindi il ct dovrà fare una scelta. Ma Troy questo si è guadagnato il posto. Ha segnato cinque goal in due partite, una tripletta in trasferta - non so quando sia successo l’ultima volta. È pericoloso. È un giocatore diverso da Evan Ferguson, per me sono completamente differenti. È un bel segnale, perché era da un po’ che la nazionale irlandese non aveva davvero alternative là davanti. È positivo per la concorrenza.

Spero che continui così all’Alkmaar e mantenga questa forma. Si è trasformato in un idolo per i tifosi, fantastico. Ha lavorato e non ha mollato, e ora si trova in una posizione ottima. Penso che avrà delle offerte. Che sia a gennaio, non credo; più probabile a fine stagione. Ma sarebbe bello arrivare a un Mondiale, e lì poi per lui si aprirebbero tutte le porte".