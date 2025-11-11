Gazzetta - Spalletti invoca un rinforzo a centrocampo per gennaio: da Bernabé a Hojbjerg, le opzioni per la Juventus

Andata agli archivi la sua prima settimana da allenatore della Juventus - con la vittoria contro la Cremonese e i pareggi con Sporting e Torino - Luciano Spalletti sta entrando sempre di più all'interno delle dinamiche del mondo bianconero con l'obiettivo di lasciare la sua impronta nel più breve tempo possibile.
Contestualmente, il tecnico di Certaldo avrebbe già mosso le prime richieste in vista del mercato di gennaio dove non è affatto da escludere che lo stato maggiore del club bianconero possa intervenire nel corso della sessione invernale per puntellare la rosa con i qualche profilo le cui caratteristiche possano adattarsi alle esigenze tattiche del nuovo allenatore bianconero.
Ecco, dunque, quali potrebbero essere le direttive e le linee guida tracciate da Spalletti per rinforzare la squadra nei prossimi mesi.