Gazzetta - Spalletti invoca un rinforzo a centrocampo per gennaio: da Bernabé a Hojbjerg, le opzioni per la Juventus

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore attualmente in cima alla lista dei desideri della Juventus sarebbe Højbjerg. L’ex centrocampista del Tottenham, oggi in forza al Marsiglia, è considerato un elemento chiave nello scacchiere di Roberto De Zerbi.

A differenza di Bernabé, non si tratta di un regista puro, ma di un centrocampista più fisico e dinamico, che però garantirebbe alla squadra bianconera esperienza e personalità, qualità che Spalletti ha sottolineato di ritenere necessarie nelle sue prime settimane a Torino.

Portarlo via dal Marsiglia non sarà semplice, ma – come riporta il quotidiano – la Juve potrebbe avere una carta importante da giocare: Manuel Locatelli, da sempre molto apprezzato da De Zerbi, che lo ha già allenato ai tempi del Sassuolo e gradirebbe ritrovarlo anche in Francia.