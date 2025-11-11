Pubblicità
Gazzetta - Spalletti invoca un rinforzo a centrocampo per gennaio: da Bernabé a Hojbjerg, le opzioni per la Juventus

Il tecnico bianconero avrebbe richiesto al club un innesto che possa alzare il tasso qualitativo del reparto di centrocampo.

Andata agli archivi la sua prima settimana da allenatore della Juventus - con la vittoria contro la Cremonese e i pareggi con Sporting e Torino - Luciano Spalletti sta entrando sempre di più all'interno delle dinamiche del mondo bianconero con l'obiettivo di lasciare la sua impronta nel più breve tempo possibile.


Contestualmente, il tecnico di Certaldo avrebbe già mosso le prime richieste in vista del mercato di gennaio dove non è affatto da escludere che lo stato maggiore del club bianconero possa intervenire nel corso della sessione invernale per puntellare la rosa con i qualche profilo le cui caratteristiche possano adattarsi alle esigenze tattiche del nuovo allenatore bianconero.

Ecco, dunque, quali potrebbero essere le direttive e le linee guida tracciate da Spalletti per rinforzare la squadra nei prossimi mesi.

  • SPALLETTI VUOLE UN REGISTA

    In cima alla lista delle richieste di Luciano Spalletti c'è ovviamente la necessità di rinforzare il pacchetto di centrocampo, possibilmente con un'iniezione di qualità.

    Il tecnico di Certaldo, infatti, vorrebbe avere la possibilità di poter lavorare con un regista nel mercato di gennaio che possa innalzare il tasso qualitativo della rosa in fase di possesso e di costruzione. Spalletti, infatti, ha sempre potuto disporre di un calciatore con queste caratteristiche nel corso delle sue precedenti esperienze: da Pizarro con la Roma, passando per Brozovic all'Inter fino a Lobotka nel Napoli con cui ha vinto lo Scudetto. L'inserimento di un play nella Juve, inoltre, consentirebbe all'allenatore bianconero di inquadrare Locatelli in qualità di mezzala nel centrocampo a tre.

  • PIACE BERNABÈ DEL PARMA

    Un giocatore con caratteristiche molto simili a quelle di Pizarro o Lobotka è Adrien Bernabé, da tempo seguito con attenzione dai principali club italiani, Juventus compresa. Il centrocampista spagnolo, reduce da un gol contro il Milan, attira per la sua tecnica raffinata e per le potenzialità che non ha ancora mostrato pienamente.

    Sebbene il Parma difficilmente si privi dei suoi elementi migliori a stagione in corso, la situazione contrattuale di Bernabé potrebbe agevolare un eventuale tentativo bianconero: il giocatore, infatti, ha un accordo con i gialloblù in scadenza a giugno 2027, dunque con una durata residua di poco superiore a un anno e mezzo.

  • HOJBJERG IN CIMA ALLA LISTA

    Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore attualmente in cima alla lista dei desideri della Juventus sarebbe Højbjerg. L’ex centrocampista del Tottenham, oggi in forza al Marsiglia, è considerato un elemento chiave nello scacchiere di Roberto De Zerbi.

    A differenza di Bernabé, non si tratta di un regista puro, ma di un centrocampista più fisico e dinamico, che però garantirebbe alla squadra bianconera esperienza e personalità, qualità che Spalletti ha sottolineato di ritenere necessarie nelle sue prime settimane a Torino.

    Portarlo via dal Marsiglia non sarà semplice, ma – come riporta il quotidiano – la Juve potrebbe avere una carta importante da giocare: Manuel Locatelli, da sempre molto apprezzato da De Zerbi, che lo ha già allenato ai tempi del Sassuolo e gradirebbe ritrovarlo anche in Francia.

