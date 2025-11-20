Gattuso dopo il sorteggio playoff dell'Italia: "Con l'Irlanda del Nord ce la possiamo giocare. Chiesa? Il problema ce l'ha lui"

L’urna di Zurigo ha stabilito che sarà l’Irlanda del Nord l’avversaria dell’Italia in semifinale nei playoff che valgono l’accesso ai prossimi Mondiali.
Gli Azzurri scenderanno quindi in campo a fine marzo in casa e, in caso di qualificazione alla finale, affronteranno in trasferta una tra Galles e Bosnia.
Al termine del sorteggio, il ct Gennaro Gattuso ha commentato così, ai microfoni della Rai prima e di Sky poi, l’esito dell’estrazione: "È una squadra alla nostra portata, dipende tutto da noi".