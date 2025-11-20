Pubblicità
Gennaro Gattuso Nazionale ItaliaGetty Images
Michael Baldoin

Gattuso dopo il sorteggio playoff dell'Italia: "Con l'Irlanda del Nord ce la possiamo giocare. Chiesa? Il problema ce l'ha lui"

Il commissario tecnico della Nazionale ha commentato l'esito del sorteggio dei playoff per i prossimi Mondiali: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata: ce la possiamo giocare".

L’urna di Zurigo ha stabilito che sarà l’Irlanda del Nord l’avversaria dell’Italia in semifinale nei playoff che valgono l’accesso ai prossimi Mondiali.

Gli Azzurri scenderanno quindi in campo a fine marzo in casa e, in caso di qualificazione alla finale, affronteranno in trasferta una tra Galles e Bosnia.

Al termine del sorteggio, il ct Gennaro Gattuso ha commentato così, ai microfoni della Rai prima e di Sky poi, l’esito dell’estrazione: "È una squadra alla nostra portata, dipende tutto da noi".

  • "IRLANDA DEL NORD È ALLA NOSTRA PORTATA: CE LA GIOCHIAMO"

    "Irlanda del Nord? Una squadra che sicuramente è alla nostra portata, ce la giochiamo in una partita secca. Sono molto forti fisicamente e giocano sulle seconde palle tantissimo. Servirà una grande partita ma ce la possiamo giocare".

    E sull'eventuale finale: "Sappiamo che squadre sono Galles e Bosnia, i primi avrebbero uno stadio che spinge molto mentre nel secondo caso giocheremo in stadi non all'avanguardia. Pensiamo alla semifinale, poi vedremo". 

  • "VEDIAMO SE RIUSCIREMO A GIOCARE A BERGAMO"

    "Bergamo sede preferita? Vediamo, abbiamo parlato con il presidente e con le persone che lavorano all’interno della Federcalcio. È venuta fuori Bergamo, vediamo se riusciremo a giocare lì”.

  • "SPERO VENGA FERMATO IL CAMPIONATO COME IN TURCHIA"

    "Calendario intasato? Parlando anche con qualche collega, come Montella, ho capito che in Turchia per esempio verranno giocate le coppe europee ma il campionato si fermerà. Spero che venga fatta la stessa cosa anche in Italia".

  • "PIÙ GIORNI STIAMO INSIEME MEGLIO È"

    "Stage? Questo non sta a me deciderlo, io faccio l'allenatore. Abbiamo un presidente e chi si occupa di questo. Poi è normale che più giorni abbiamo per stare insieme meglio è, anche perché ci rivedremo quando saremo alla 30a giornata di campionato. Ma questo è. Io devo pensare ai giocatori, a guardarli negli occhi per pensare a tante cose e non solo al calcio."

  • "CHIESA LO CHIAMO SEMPRE: IL PROBLEMA CE L'HA LUI"

    "Chiesa? Lo sapete bene, mi fate sempre la solita domanda. Io Chiesa lo chiamo ogni convocazione, il problema non è Gattuso o il suo staff che non vedono il giocatore. Il problema ce l'ha lui e lo sapete bene. Dopo mi fate sempre la stessa domanda e io rispondo sempre allo stesso modo..."

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia crest
Italia
ITA
Irlanda del Nord crest
Irlanda del Nord
IRN