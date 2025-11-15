Pubblicità
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ITA-ISRAFP
Gabriele Conflitti

Gattuso contro il criterio di qualificazione al Mondiale, ma con il secondo posto "ai suoi tempi" non si andava al Mondiale

Gattuso contro i nuovi criteri di qualificazione al Mondiale. Se da una parte l'Europa è stata penalizzata dall'allargamento delle competizione, dall'altra il CT non ha del tutto ragione.

Stanno facendo molto discutere, soprattutto in Sudamerica, le dichiarazioni rilasciate da Rino Gattuso al termine del match vinto dall'Italia per 2-0 contro la Moldavia valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Il Commissario Tecnico dell'Italia ha sottolineato quella che a suo modo di vedere è l'iniquità dei criteri di ammissione alla rassegna mondiale, sottolineando come l'Europa sia danneggiata e come un tempo si staccasse il pass per andare anche chiudendo al secondo posto la fase di qualificazione.

Ma ha davvero ragione Gattuso?

  • CHE COSA HA DETTO GATTUSO?

    Queste le dichiarazioni del CT azzurro che hanno aperto la polemica: "Ai miei tempi la seconda del girone andava direttamente al Mondiale: nel 1994 c’erano due africane e adesso otto… non aggiungo altro".

  • GATTUSO HA RAGIONE?

    In realtà in parte l'ex centrocampista del Milan ha ragione. L'allargamento della competizione mondiale da 32 a 48 squadre ha premiato altri continenti a discapito dell'Europa.

    Se nell'edizione 2022 del Mondiale le squadre europee erano 13, rappresentando il 40% delle partecipanti, a partire dal 2026 saliranno a 16, andando però a coprire il 33% delle selezioni che prenderanno parte alla Coppa del Mondo.

  • A CHI GIOVA L'ALLARGAMENTO

    A beneficiare maggiormente dell'allargamento del format mondiale è l'Africa, che passa da 4 a 8 squadre, andando a coprire il 19% della quota di squadre ammesse. L'Asia e l'America centrale e del Nord portano invece le partecipanti da 6 a 9.

    Ma il vero continente favorito è il Sudamerica, che su un totale di 10 nazioni che lo compongono, ne porta di diritto 6, più un'altra eventuale in caso di vittoria al playoff della settima qualificata.

  • MA DAVVERO SI ANDAVA AL MONDIALE DA SECONDI?

    In realtà su questo aspetto Gattuso si sbaglia. Quando era calciatore, i criteri di qualificazione prevedevano infatti che le seconde piazzate nel girone giocassero un playoff. E nel 2006, anno in cui l'Italia vinse il Mondiale proprio con l'attuale CT tra le sue fila, a piazzarsi al secondo posto fu la Norvegia, che disputò lo spareggio.

    Il rammarico è rappresentato invece dal fatto che le due migliori seconde europee della fase di qualificazione venivano ammesse direttamente al Mondiale. Uno scenario che se fosse ancora in vigore avrebbe permesso a questa nazionale azzurra di qualificarsi senza passare dal capestro del playoff.

