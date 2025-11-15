Gattuso contro il criterio di qualificazione al Mondiale, ma con il secondo posto "ai suoi tempi" non si andava al Mondiale

In realtà su questo aspetto Gattuso si sbaglia. Quando era calciatore, i criteri di qualificazione prevedevano infatti che le seconde piazzate nel girone giocassero un playoff. E nel 2006, anno in cui l'Italia vinse il Mondiale proprio con l'attuale CT tra le sue fila, a piazzarsi al secondo posto fu la Norvegia, che disputò lo spareggio.

Il rammarico è rappresentato invece dal fatto che le due migliori seconde europee della fase di qualificazione venivano ammesse direttamente al Mondiale. Uno scenario che se fosse ancora in vigore avrebbe permesso a questa nazionale azzurra di qualificarsi senza passare dal capestro del playoff.