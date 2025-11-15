Gattuso contro il criterio di qualificazione al Mondiale, ma con il secondo posto "ai suoi tempi" non si andava al Mondiale

Stanno facendo molto discutere, soprattutto in Sudamerica, le dichiarazioni rilasciate da Rino Gattuso al termine del match vinto dall'Italia per 2-0 contro la Moldavia valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Il Commissario Tecnico dell'Italia ha sottolineato quella che a suo modo di vedere è l'iniquità dei criteri di ammissione alla rassegna mondiale, sottolineando come l'Europa sia danneggiata e come un tempo si staccasse il pass per andare anche chiudendo al secondo posto la fase di qualificazione.
Ma ha davvero ragione Gattuso?