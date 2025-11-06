Gasperini e le risposte positive dall’attacco: goal ma non solo per Soulé e Pellegrini, segnali da Dovbyk

La Roma ritrova i tre punti in Europa League grazie alla vittoria ottenuta in trasferta contro i Rangers: un successo prezioso non solo per cancellare il ko di San Siro contro il Milan in campionato, ma anche per riprendere il cammino europeo dopo le due sconfitte consecutive.
Ma per Gasperini le buone notizie vanno oltre i tre punti: al tecnico giallorosso infatti sono arrivati segnali importanti dal reparto offensivo proprio nel momento più delicato, viste le assenze per infortunio di Dybala e Bailey.
I due goal della serata portano infatti la firma di Soulé e di Pellegrini, ma anche Dovbyk si è mosso bene e ha fornito l’assist per il 2-0 dopo una buona giocata.