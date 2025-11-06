Pubblicità
Pubblicità
Roma Getty Images
Nino Caracciolo

Gasperini e le risposte positive dall’attacco: goal ma non solo per Soulé e Pellegrini, segnali da Dovbyk

La gara vinta contro i Rangers ha fornito risposte incoraggianti a Gasperini per quel che riguarda il contributo del reparto offensivo privo degli infortunati Dybala e Bailey.

Pubblicità

La Roma ritrova i tre punti in Europa League grazie alla vittoria ottenuta in trasferta contro i Rangers: un successo prezioso non solo per cancellare il ko di San Siro contro il Milan in campionato, ma anche per riprendere  il cammino europeo dopo le due sconfitte consecutive.

Ma per Gasperini le buone notizie vanno oltre i tre punti: al tecnico giallorosso infatti sono arrivati segnali importanti dal reparto offensivo proprio nel momento più delicato, viste le assenze per infortunio di Dybala e Bailey.

I due goal della serata portano infatti la firma di Soulé e di Pellegrini, ma anche Dovbyk si è mosso bene e ha fornito l’assist per il 2-0 dopo una buona giocata.

  • PRIMO GOAL IN EUROPA PER SOULÉ

    Matias Soulé si conferma ancora una volta come la certezza dell’attacco della Roma. Dopo le tre reti messe a segno in campionato, l’argentino realizza il suo primo goal assoluto in campo europeo: un colpo di testa (sicuramente non la sua specialità) da pochi passi che sblocca il match. Poi le solite giocate di qualità e da trascinatore.

    • Pubblicità

  • PELLEGRINI PRESENTE

    Gasperini si aspettava risposte da Pellegrini e il numero 7 giallorosso ha risposto presente. Con l’infortunio di Dybala avrà sicuramente più spazio e i segnali che arrivano dalla trasferta in terra scozzese sono più che positivi. Schierato al fianco di Soulé alle spalle della prima punta, Pellegrini corre, lotta, è prezioso in entrambe le fasi e segna. Sua la rete del 2-0.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SEGNALI DA DOVBYK

    Artem Dovbyk non scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori contro i Rangers, ma offre comunque un contributo prezioso. Buoni movimenti e l’ottima giocata che propizia il goal del 2-0: controllo e assist per Pellegrini che ringrazia e trasforma in rete. La sensazione è che gli manchi ancora la scintilla per sbloccarsi del tutto, ma fornisce comunque segnali positivi a Gasperini. 

  • ASSENZE IMPORTANTI

    L’attacco della Roma, come testimoniano i numeri (10 goal in campionato e 5 in Europa League), è il reparto più in affanno in questa prima parte di stagione e gli infortuni di Dybala e Bailey rappresentano un problema non da poco per Gasperini. Che per superare il momento delicato chiede risposte ai suoi attaccanti. Le premesse dopo la gara contro i Rangers lasciano bene sperare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premiership
Dundee United crest
Dundee United
DUU
Rangers crest
Rangers
RAN
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM