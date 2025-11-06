Gasperini e le risposte positive dall’attacco: goal ma non solo per Soulé e Pellegrini, segnali da Dovbyk

Gasperini si aspettava risposte da Pellegrini e il numero 7 giallorosso ha risposto presente. Con l’infortunio di Dybala avrà sicuramente più spazio e i segnali che arrivano dalla trasferta in terra scozzese sono più che positivi. Schierato al fianco di Soulé alle spalle della prima punta, Pellegrini corre, lotta, è prezioso in entrambe le fasi e segna. Sua la rete del 2-0.