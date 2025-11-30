Gasperini e le proteste sul goal del Napoli: "Non c'è fallo? Non sarei così netto, queste entrate vengono fischiate sempre"

La Roma cade nuovamente in casa, nuovamente in un big match. Dopo l'Inter di Cristian Chivu, questa volta è il Napoli campione d'Italia guidato da Antonio Conte ad espugnare l'Olimpico.
A decidere la sfida è un goal di David Neres, con polemiche per un contrasto Rrahmani-Koné proprio in occasione dell'azione che porta alla rete dei partenopei. Un duello che interrompe il possesso giallorosso al limite dell'area partenopea e che consente alla squadra azzurra di dare il via alla transizione che porta alla rete.
Al termine della sfida l'allenatore giallorosso, Gian Piero Gasperini, in tribuna per la squalifica in seguito all'espulsione rimediata nel corso di Cremonese-Roma, ha analizzato la sconfitta dei suoi ai microfoni DAZN.