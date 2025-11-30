Pubblicità
AS Roma v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Alessandro De Felice

Gasperini e le proteste sul goal del Napoli: "Non c'è fallo? Non sarei così netto, queste entrate vengono fischiate sempre"

L'allenatore della Roma, in tribuna per squalifica dopo l'espulsione nella sfida in trasferta contro la Cremonese, ha analizzato la sconfitta per 1-0 contro il Napoli all'Olimpico.

La Roma cade nuovamente in casa, nuovamente in un big match. Dopo l'Inter di Cristian Chivu, questa volta è il Napoli campione d'Italia guidato da Antonio Conte ad espugnare l'Olimpico.

A decidere la sfida è un goal di David Neres, con polemiche per un contrasto Rrahmani-Koné proprio in occasione dell'azione che porta alla rete dei partenopei. Un duello che interrompe il possesso giallorosso al limite dell'area partenopea e che consente alla squadra azzurra di dare il via alla transizione che porta alla rete.

Al termine della sfida l'allenatore giallorosso, Gian Piero Gasperini, in tribuna per la squalifica in seguito all'espulsione rimediata nel corso di Cremonese-Roma, ha analizzato la sconfitta dei suoi ai microfoni DAZN.

  • GASP SUL CONTATTO RRAHMANI-KONÉ

    "Questi episodi si possono vedere in tanti modi. Io faccio fatica a essere così netto (come Marelli, ndr), perché poi, se andiamo a vedere, il giocatore alza il piede successivamente dopo aver toccato la palla e va a sgambettare. Non è un episodio così chiaro: si può fischiare o non fischiare, ma non è così netto. Questo tipo di entrate in scivolata, oltretutto, vengono quasi sempre fischiate. Quindi non è così evidente come è stato detto (da Marelli, ndr).

    Al di là di questo, noi ci siamo trovati scoperti male: avevamo due difensori e un esterno fuori, Mancini fuori posizione, due esterni alti e da lì è partito il contropiede. Sicuramente ci abbiamo messo del nostro in occasione del gol, perché non dovevamo concedere una ripartenza del genere. Nel secondo tempo non l’hanno più trovata, anche perché eravamo in svantaggio, quindi a maggior ragione dovevamo stare più attenti in quel momento della partita. Sicuramente è stato un errore nostro, peccato".

  • PROBLEMA CONTROPIEDI

    "Non credo sia così. Abbiamo fatto tante partite e abbiamo preso pochi gol. Se giochi in un altro modo, magari prendi altri tipi di gol e non è detto che ne concedi di meno. Questo assetto ci ha permesso di arrivare fino a questa sera e di essere ancora in posizioni molto alte della classifica. È chiaro che dobbiamo sempre mantenere le giuste coperture, perché in quella situazione non siamo stati bravi in questo e non in altro".

  • DEMERITI ROMA O MERITI NAPOLI?

    "Probabilmente un po’ tutte e due le cose. Devo dire che anche il Napoli ha tirato pochissimo, quindi a livello produttivo è stata una partita abbastanza bloccata. Quello che ci dispiace non essere riusciti a giocare con l’energia giusta: forse la partita di giovedì questa volta l’abbiamo pagata un po’ di più. Sicuramente non avevamo la solita velocità e, quando fai qualche tocco di troppo e la palla gira lentamente, poi ci si mette anche l’organizzazione del Napoli e la manovra diventa più lenta e più difficile. Credo che purtroppo siamo arrivati a questa partita un po’ in difficoltà e non siamo riusciti, al di là del risultato, a giocarla come abbiamo fatto ultimamente".

  • ROMA K.O. CON MILAN, INTER E ROMA

    "Sono state partite diverse. Sia con l’Inter che con il Milan abbiamo fatto buone prestazioni, c’è stato anche un rigore nel finale che purtroppo abbiamo sbagliato. Questa sera invece è stata una gara giocata un po’ più sottotono rispetto alle altre due. Il ritmo della partita, non solo nostro ma anche del Napoli, è stato più lento da parte di entrambe le squadre. È stata una partita meno bella, di sicuro. Non avevamo l’energia nervosa giusta, ed è un peccato. Ci dispiace, ma è una gara all’interno di un campionato lungo, con tante squadre coinvolte. Ora avremo una settimana di tempo e poi inizierà un nuovo tour de force. Quando vinci devi guardare avanti, e dopo una partita come questa devi prendere insegnamenti e guardare alla prossima".

