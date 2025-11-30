Gasperini e le proteste sul goal del Napoli: "Non c'è fallo? Non sarei così netto, queste entrate vengono fischiate sempre"

"Questi episodi si possono vedere in tanti modi. Io faccio fatica a essere così netto (come Marelli, ndr), perché poi, se andiamo a vedere, il giocatore alza il piede successivamente dopo aver toccato la palla e va a sgambettare. Non è un episodio così chiaro: si può fischiare o non fischiare, ma non è così netto. Questo tipo di entrate in scivolata, oltretutto, vengono quasi sempre fischiate. Quindi non è così evidente come è stato detto (da Marelli, ndr).

Al di là di questo, noi ci siamo trovati scoperti male: avevamo due difensori e un esterno fuori, Mancini fuori posizione, due esterni alti e da lì è partito il contropiede. Sicuramente ci abbiamo messo del nostro in occasione del gol, perché non dovevamo concedere una ripartenza del genere. Nel secondo tempo non l’hanno più trovata, anche perché eravamo in svantaggio, quindi a maggior ragione dovevamo stare più attenti in quel momento della partita. Sicuramente è stato un errore nostro, peccato".