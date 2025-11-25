Pubblicità
Richard Martin

Gary Neville, "il peggior allenatore di sempre" al Valencia: "torturato" da Diego Simeone e snobbato da Luis Enrique

Allenare il Valencia era un'offerta che Gary Neville non poteva rifiutare. Ma l'ex terzino del Manchester United si è presto rivelato non pronto per guidare una delle squadre più importanti di Spagna.

Gary Neville pensava che accettare l'incarico al Valencia nel dicembre 2015 avrebbe segnato l'inizio del suo percorso verso la panchina della Nazionale inglese; invece, i quattro mesi trascorsi in Spagna hanno minato la sua fiducia, lo hanno fatto ammalare e lo hanno allontanato per sempre dalla panchina. La nomina di Neville è stata una sorpresa, dato che l'ex difensore del Manchester United ha assunto la guida di uno dei club più importanti della Liga senza avere alcuna esperienza come allenatore, una conoscenza limitata del calcio spagnolo e nessuna padronanza della lingua.

Era opinione diffusa che l'ex terzino inglese avesse ottenuto l'incarico grazie ai suoi rapporti d'affari con Peter Lim, proprietario del Valencia, la cui popolarità al Mestalla era già in declino a un anno dall'acquisto del club.

Neville, che in seguito ha ammesso di aver accettato l'offerta come favore a Lim dopo che questi aveva investito nelle sue attività, tra cui il Salford City, si era ritirato dal calcio solo quattro anni prima. Era all'apice della sua carriera come opinionista di punta di Sky Sports, famoso per le sue opinioni senza peli sulla lingua. Pertanto, il suo arrivo come allenatore di uno dei migliori club d'Europa, sei volte vincitore della Liga e due volte finalista della Champions League, sembrava un esperimento ideato dai produttori di reality show televisivi, e ha reso lo spettacolo avvincente e ricco di colpi di scena.

    "NON UN CLUB PER APPRENDISTI"

    Molti allenatori del passato si erano guadagnati il posto al Valencia grazie ad anni di duro lavoro a bordo campo, quindi per Neville era un'occasione troppo ghiotta per rifiutarla. Durante la presentazione, alla quale hanno partecipato decine di giornalisti britannici, ha dichiarato: "Se avessi rifiutato questo incarico, avrei potuto dire addio alla mia credibilità nel mondo del calcio, perché si tratta di un club importante e sono onorato e orgoglioso di essere qui. Dopo aver passato gli ultimi anni in televisione a parlare di allenatori, era giunto il momento di mettermi in gioco".

    L'allora direttore tecnico dell'Inghilterra Dan Ashworth ha incoraggiato Neville, dicendogli che era "la mossa perfetta" per succedere a Roy Hodgson come allenatore dei Tre Leoni, forse già l'estate successiva, una volta terminati gli Europei 2016.

    Ma prima di iniziare il lavoro, Neville ha ricevuto un avvertimento dalla leggenda del club Santi Canizares: "Essere un buon analista non è la stessa cosa che essere un buon allenatore. Il Valencia non è una squadra per fare esperimenti, non è un posto dove un allenatore può fare apprendistato. Una cosa è dare la propria opinione, un'altra è far funzionare le cose in campo".

    Canizares ha avuto presto ragione. Il Valencia venne sconfitto per 2-0 dal Lione nella prima partita di Neville in panchina, uscendo così dalla fase a gironi della Champions League. Neville dimostrò la sua mancanza di esperienza quando trasformò il suo 4-3-3 in un 4-2-4 alla ricerca del pareggio, ma tutto ciò che riuscì a fare fu lasciare il centrocampo in mano al Lione, che segnò presto un altro goal.

    UMILIATO DAL BARCELLONA

    Anche in Liga Neville ha avuto un inizio preoccupante, conquistando solo due punti nelle prime tre partite. Nella quarta, il Valencia ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid, risultato che ha portato i Blancos a licenziare Rafa Benitez, ma la situazione non è cambiata e il Los Che è rimasto più di due mesi senza vincere una partita di campionato.

    L'avventura in Coppa del Re si concluse con una sconfitta per 7-0 contro il Barcellona nella semifinale di andata al Camp Nou. Il collega televisivo di Neville, Jamie Carragher, ha guardato quella partita dalla tribuna stampa, mentre Luis Enrique ha lasciato Lionel Messi, Luis Suarez e Neymar in campo fino alla fine, prima di snobbare il tentativo di Neville di stringergli la mano dopo la partita.

    Neville ha ritenuto che l'allora allenatore del Barcellona stesse "mandando un messaggio che non mi apparteneva", prima di affrontare i media del Valencia, molti dei quali hanno esortato Neville a dimettersi durante la conferenza stampa post-partita.

    I tifosi fecero lo stesso, intonando "Gary go now" sugli spalti del Mestalla, mentre un individuo attese Neville quando scendeva dall'autobus dopo una partita in trasferta, esortandolo ad andare a casa.

    "Ho perso la fiducia in me stesso", ha ricordato in seguito Neville. "Sono arrivato al punto in cui non volevo nemmeno più tenere gli allenamenti e li affidavo ai miei assistenti. Mi sentivo in imbarazzo a tenere le sessioni in un inglese stentato, dove tutto veniva fatto attraverso un traduttore".

    ESONERATO

    Neville ha vinto la sua prima partita dopo dieci gare in Liga quando la sua squadra ha battuto l'Espanyol, seguita dalla vittoria a Granada e da un 10-0 complessivo sul Rapid Vienna in Europa League. Le cose cominciavano a migliorare e Neville era pieno di speranza quando, all'inizio di marzo, ha invitato un gruppo di giornalisti a pranzo.

    Ma si è rivelata una falsa partenza. Il Valencia ha perso cinque delle successive sette partite in tutte le competizioni, compresa l'eliminazione dall'Europa League per i goal in trasferta contro l'Athletic Club. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per Lim è stata la sconfitta per 2-0 a metà marzo in casa contro il Celta Vigo, che ha lasciato il Valencia a sei punti dalla zona retrocessione. Quando Neville ha assunto la guida della squadra, i valenciani erano a soli cinque punti dalla zona Champions League.

    La sconfitta contro il Celta è arrivata il giorno dopo i festeggiamenti delle Fallas, quando gli abitanti di Valencia hanno dato fuoco a dei fantocci, tra cui uno con il volto di Neville e il risultato di 7-0 contro il Barcellona. Alla fine della partita che seguì, i cori "Gary go now" erano assordanti e Neville fu rapidamente informato da Lim che sarebbe stato sollevato dal suo incarico, anche se l'annuncio arrivò solo 10 giorni dopo.

    PROBLEMI DI COMUNICAZIONE

    Neville ha avuto pochi alleati durante la sua breve permanenza in Spagna. "Sono uscito da molte conferenze stampa con la sensazione di essere stato messo sotto torchio", ha ricordato. "Non c'erano nemmeno altri allenatori che mi sostenessero".

    L'allenatore dell'Athletic Club Ernesto Valverde ha cambiato il suo sistema di gioco tre volte in una partita e Neville non ha saputo reagire: "Ha giocato con me come se fossi un burattino. Lo sentivo dalla linea laterale. È così che ci si sente quando si è inesperti".

    Poi c'era Diego Simeone, che secondo Neville "mi stava strangolando delicatamente, mi stava quasi torturando in termini calcistici per 90 minuti", mentre l'Atletico Madrid conquistava la vittoria al Mestalla.

    Nel febbraio 2016 Neville approvò l'assunzione da parte del Valencia dell'ex assistente del Liverpool Pako Ayesteran per aiutarlo a comunicare le sue idee e insistette che quando lui se ne fosse andato, anche Ayesteran avrebbe lasciato il club. Il portiere Diego Alves non capì la notizia quando Neville gliela spiegò per la prima volta, credendo che l'allenatore si stesse dimettendo e dicendogli di non farlo. Alla fine Neville se ne andò poche settimane dopo, sostituito da Ayesteran.

    "Il problema più grande di Gary era l'incapacità di esprimersi", ha detto Ayesteran in seguito. "Non è la stessa cosa attraverso un traduttore: non si può trasmettere la stessa passione, la stessa emozione". In effetti, il programma televisivo spagnolo El Dia Despues ha preso in giro i suoi problemi di comunicazione quasi ogni settimana. Prendiamo ad esempio il suo esilarante scambio con l'allenatore del Granada Jose Sandoval, che accusò Neville di "protestare per tutta la partita". Neville rispose: "No protesta, no protesta. Vaff****lo".

    NON L'UNICO PROBLEMA

    Ayesteran ha salvato il Valencia dalla retrocessione, ma è stato licenziato all'inizio della stagione successiva dopo aver ottenuto risultati ancora peggiori di Neville. Il suo successore, Cesare Prandelli, si è dimesso dopo soli tre mesi, e il Valencia ha avuto nove allenatori da quando Neville se n'è andato, anche se solo due sono rimasti in carica per più di un anno.

    Marcelino, che ha vinto la Copa del Rey e ha ottenuto due piazzamenti consecutivi tra le prime quattro, è stato l'unico di successo, ma se n'è andato dopo aver litigato con Lim. Il proprietario singaporiano è odiato dai tifosi del Valencia, che hanno organizzato innumerevoli proteste, mentre lui non assiste a una partita dal dicembre 2019.

    Il Valencia ha rischiato la retrocessione nel 2022-23 prima di finire al 16° posto, e la scorsa stagione sembrava destinato alla retrocessione fino all'arrivo dell'allenatore del West Brom Carlos Corberan, che ha ribaltato i risultati. 

    Si potrebbe dire che la storia ha dimostrato come Neville non fosse l'unico problema del club, ma il suo problema rimane quello di essere stato un alleato di Lim, il che significa che ha pochi simpatizzanti tra i tifosi del Valencia.

    LEZIONE IMPARATA

    Un paio di ex giocatori del Valencia hanno cercato di mettere le cose in chiaro su Neville. "Tatticamente capivamo cosa voleva, ma non riuscivamo a metterlo in pratica e non ottenevamo i risultati", ha dichiarato al Mirror il terzino sinistro brasiliano Guilherme Siqueira. "Alla fine i giocatori non erano abbastanza bravi e noi ci assumiamo la responsabilità".

    Alvaro Negredo ha recentemente dichiarato di essere sorpreso che Neville non abbia continuato ad allenare in Inghilterra: "Forse in Spagna, a quel tempo, a causa della barriera linguistica, non ha avuto più opportunità, ma nella Premier League gli avrei dato più possibilità. Per me era un buon allenatore, con un ottimo atteggiamento e voglia di migliorare".

    Non tutti quelli legati al club sono stati così gentili, però. Prendiamo l'ex presidente Fernando Roig, che ha dichiarato: "Il commentatore che è arrivato, l'inglese, è stato il peggior allenatore che abbia mai visto".

    Neville non ha mai avuto la possibilità di dimostrare che Roig si sbagliava. Quando all'inizio di quest'anno gli è stato chiesto perché non fosse mai tornato ad allenare, ha risposto di aver imparato la lezione: "L'idea che potessi avere tutte le attività, la carriera nei media ed essere un allenatore capo era una sciocchezza, una sciocchezza assoluta. Resta nella tua corsia, resta fedele a ciò che sai fare bene".

