Frattesi gioca titolare Italia-Norvegia a caccia del riscatto dopo le panchine con l'Inter: il futuro passa anche dall'azzurro

Davide Frattesi titolare a San Siro, finalmente ci siamo. Ma non con la maglia dell'Inter bensì con quella dell'Italia.
Gattuso ha infatti deciso di puntare su di lui nella sfida che chiude il girone delle qualificazioni mondiali contro la Norvegia.
D'altronde i numeri di Frattesi in azzurro sono decisamente buoni, anzi ottimi. Il tutto nonostante con l'Inter invece il centrocampista continui a trovare poco, pochissimo spazio.
Da qui le sempre più insistenti voci di mercato che vorrebbero Frattesi ormai deciso a chiedere la cessione già a gennaio.