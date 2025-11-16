Pubblicità
Lelio Donato

Frattesi gioca titolare Italia-Norvegia a caccia del riscatto dopo le panchine con l'Inter: il futuro passa anche dall'azzurro

Davide Frattesi continua a trovare pochissimo spazio all'Inter dove è sempre più chiuso, ma avrà una maglia da titolare contro la Norvegia proprio a San Siro. E aspetta il mercato di gennaio.

Davide Frattesi titolare a San Siro, finalmente ci siamo. Ma non con la maglia dell'Inter bensì con quella dell'Italia.

Gattuso ha infatti deciso di puntare su di lui nella sfida che chiude il girone delle qualificazioni mondiali contro la Norvegia.

D'altronde i numeri di Frattesi in azzurro sono decisamente buoni, anzi ottimi. Il tutto nonostante con l'Inter invece il centrocampista continui a trovare poco, pochissimo spazio.

Da qui le sempre più insistenti voci di mercato che vorrebbero Frattesi ormai deciso a chiedere la cessione già a gennaio.

  • LA FIDUCIA DI GATTUSO

    Gennaro Gattuso ha annunciato in conferenza che Davide Frattesi giocherà titolare Italia-Norvegia.

    Il Ct ha deciso di risparmiare Sandro Tonali, peraltro diffidato come Frattesi e dunque a rischio squalifica in vista dei playoff. E ha scelto l'interista.

    A spiegare il motivo è stato lo stesso Gattuso: "Frattesi gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e partirà dal primo minuto".

    L'Italia, d'altronde, contro la Norvegia tornerà al 3-5-2 ovvero il modulo che più esalta le caratteristiche di Frattesi capace con i suoi inserimenti di rendersi sempre pericoloso nelle aree avversarie.

    I NUMERI IN NAZIONALE

    Frattesi peraltro in azzurro ha sempre fatto molto bene ed i numeri sono lì a testimoniarlo.

    Sono addirittura otto i goal già realizzati dal centrocampista dell'Inter con l'Italia, di cui il primo arrivato nella finalina di Nations League nel 2023.

    Frattesi è stato grande protagonista soprattutto durante la breve gestione di Luciano Spalletti durante cui era diventato addirittura il miglior marcatore della Nazionale.

    Ecco perché, nonostante lo scarso spazio avuto fin qui in stagione all'Inter, Gattuso ha deciso di convocarlo anche stavolta.

  • PERCHÈ FRATTESI NON GIOCA ALL'INTER

    Ma perché Davide Frattesi non riesce a trovare spazio nell'Inter?

    Molto dipende dalla fortissima concorrenza che c'è in nerazzurro dove davanti a lui c'è l'eterno Mkhitaryan, insostituibile per Chivu come lo era per Simone Inzaghi.

    Nelle ultime settimane inoltre l'allenatore romeno sembra preferire a Frattesi anche l'ultimo arrivato Sucic e Zielinski, giocatori più tecnici rispetto a Frattesi.

    Fino ad oggi, in Serie A, Frattesi è così sceso in campo otto volte ma solo una da titolare a ottobre contro la Cremonese. Tre invece le presenze in Champions League.

    Ma l'ultima prestazione, contro il Kairat, è stata parecchio deludente facendo crescere i dubbi sul suo futuro a Milano.

    DOVE PUÒ ANDARE A GENNAIO

    Come dicevamo ormai da settimane si parla di una possibile cessione di Frattesi già durante il mercato di gennaio.

    Anche in vista dei Mondiali, infatti, l'ex Sassuolo vorrebbe giocare con maggiore continuità. E le pretendenti in Serie A non mancherebbero di certo.

    La scorsa estate peraltro la Roma aveva provato ad acquistarlo trovando però il muro dell'Inter che non voleva cedere Frattesi a una diretta concorrente. E difficilmente lo farà tra qualche mese, anche considerata l'attuale posizione di classifica dei giallorossi.

    Frattesi potrebbe tornare utile a gennaio anche al Napoli che deve fare i conti con gli infortuni di De Bruyne e Anguissa. Ma pure in questo caso ci sarà da fare i conti con la volontà dell'Inter di non rinforzare una rivale in chiave Scudetto.

    In ogni caso la sensazione è che l'avventura di Frattesi in nerazzurro stia per giungere ai titoli di coda.

