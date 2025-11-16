Frattesi gioca titolare Italia-Norvegia a caccia del riscatto dopo le panchine con l'Inter: il futuro passa anche dall'azzurro

Gennaro Gattuso ha annunciato in conferenza che Davide Frattesi giocherà titolare Italia-Norvegia.

Il Ct ha deciso di risparmiare Sandro Tonali, peraltro diffidato come Frattesi e dunque a rischio squalifica in vista dei playoff. E ha scelto l'interista.

A spiegare il motivo è stato lo stesso Gattuso: "Frattesi gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e partirà dal primo minuto".

L'Italia, d'altronde, contro la Norvegia tornerà al 3-5-2 ovvero il modulo che più esalta le caratteristiche di Frattesi capace con i suoi inserimenti di rendersi sempre pericoloso nelle aree avversarie.