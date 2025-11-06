Frattesi delude ancora da titolare: altra occasione fallita contro il Kairat, quale futuro all'Inter?

L’uomo dei gola decisivi, l’autore del 4-3 nel pirotecnico successo contro il Barcellona che ha trascinato l’Inter fino alla finale di Champions League della scorsa stagione.
Davide Frattesi, in più di un’occasione, è sembrato pronto a compiere il definitivo salto di qualità. Oggi, però, quel 'salto' appare più lontano che mai.
Il suo avvio di stagione sotto la guida di Cristian Chivu è stato tutt’altro che memorabile, e il suo ruolo nelle gerarchie del centrocampo nerazzurro sembra sempre più in bilico.
Cosa riserva il futuro all’ex Sassuolo? Riuscirà a riconquistare spazio e fiducia, oppure valuterà una cessione nelle prossime finestre di mercato?