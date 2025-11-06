Frattesi delude ancora da titolare: altra occasione fallita contro il Kairat, quale futuro all'Inter?

174 minuti in Champions League, 189 in Serie A: in totale 363 minuti distribuiti su 10 presenze, con una media di appena 36 minuti a partita.

La realtà, però, racconta altro. Nelle ultime tre giornate di campionato - contro Napoli, Fiorentina e Verona - l’ex Sassuolo ha messo insieme soltanto 20 minuti complessivi, giusto il tempo di qualche corsa e poco più.

Il bilancio? Zero goal, zero assist e un impatto sul gioco sempre più limitato. E nelle tre partite in cui è partito titolare - contro Union SG e Kairat in Champions League e con la Cremonese in Serie A - le risposte offerte non sono state all’altezza delle aspettative.