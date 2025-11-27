Franculino sta stupendo l'Europa, la Roma ci aveva visto giusto. E ora si parla del Milan

"Voglio di più. Voglio segnare di più e migliorare" diceva Franculino qualche settimana fa. "Il mio obiettivo personale per la stagione è quello di segnare 25 goal in tutte le competizioni, e se riuscirò a far meglio sarà tanto di guadagnato".

Franculino è già a 18 reti, una somma che in Europa hanno raggiunto in pochissimi, ovvero i soliti fuoriclasse noto Kane, Haaland e Mbappè.

Rispetto ai massimi tornei, però, Franculino ha cominciato la stagione a luglio e non ad agosto, ragion per cui le partite per raggiungere le 25 reti stagionali sono decisamente di numero inferiore. Considerando l'Europa Leaue e un torneo danese che andrà comunque avanti fino alla primavera, Franculino potrebbe tranquillamente arrivare a trenta nelle oltre quindici gare (come minimo) previste in calendario.

Delle 19 reti arrivate in 27 partite, 14 in appena 15 gare sono arrivate in campionato, mentre 4 in Europa League (compresi i playoff) in 10 turni. A completare il dato anche un goal nella coppa danese Oddset Pokalen.