FranculinoGetty Images
Francesco Schirru

Franculino sta stupendo l'Europa, la Roma ci aveva visto giusto. E ora si parla del Milan

Capocannoniere di Europa League, autore di 19 goal in 27 partite stagionali, il giovane attaccante della Guinea-Bissau sarà il prossimo grande tormentone di mercato.

La Roma ci aveva visto giusto. Il Milan farebbe bene a portarlo in squadra. Se ad agosto arrivare a Franculino spendendo meno di 20 milioni di euro era impossibile, ora la cifra per acquistarlo dal club danese del Midtjylland potrebbe toccare i 30. Ventuno anni, potente, veloce, il mancino originario della Guinea-Bissau continua a crescere in maniera epocale, così come la sua valutazione.

Il Midtjylland è pienamente consapevole che nel breve periodo non potrà più contare su Franculino Gluda Djú, ma quando sarà il momento di venderlo cercherà di ottenere il massimo dalla sua cessione. La valutazione estiva da 20 milioni è salita a 30 in questo autunno, ma la sensazione è che possa aumentare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.

Parliamo del resto di uno dei capocannonieri dell'Europa League, in grado di tener testa a Mbappé, Haaland e Kane in termini di goal segnati, nonostante la maggior parte delle reti siano arrivate in un torneo minore come quello danese.

Nonostante ciò, Franculino ha dimostrato di poter essere decisivo anche a livello continentale, come dimostrano le quattro reti segnate in Europa League e la testa del girone unico conquistata dal Midtjylland anche grazie alle stesse.

  • SI PARLA DEL MILAN

    Alla vigilia di Parma-Milan dell'undicesimo turno pre-sosta, Max Allegri aveva smentito un possibile nuovo acquisto in avanti nel mercato di gennaio. Gimenez basta e avanza secondo il tecnico rossonero, considerando come anche "Nkunku e Leao possano fare i centravanti".

    Allegri non si sbottona mai, ma la sensazione è che per la seconda parte di stagione e in vista del 2025/2026 un nuovo attaccante possa arrivare. Le indiscrezioni delle ultime settimane parlano anche di Franculino, ma molto dipenderà dal Midtjylland e dall'eventuale forte offerta monetaria del Milan.

    Di certo 30 milioni per un 21enne di questo calibro sembrano essere pienamente giustificati, soprattutto considerando che la prossima estate il prezzo potrebbe salire vertiginosamente. E quasi sicuramente lo farà. 

    Insomma, meglio accappararselo a gennaio.

  • 25 RETI? CI SIAMO QUASI

    "Voglio di più. Voglio segnare di più e migliorare" diceva Franculino qualche settimana fa. "Il mio obiettivo personale per la stagione è quello di segnare 25 goal in tutte le competizioni, e se riuscirò a far meglio sarà tanto di guadagnato".

    Franculino è già a 18 reti, una somma che in Europa hanno raggiunto in pochissimi, ovvero i soliti fuoriclasse noto Kane, Haaland e Mbappè.

    Rispetto ai massimi tornei, però, Franculino ha cominciato la stagione a luglio e non ad agosto, ragion per cui le partite per raggiungere le 25 reti stagionali sono decisamente di numero inferiore. Considerando l'Europa Leaue e un torneo danese che andrà comunque avanti fino alla primavera, Franculino potrebbe tranquillamente arrivare a trenta nelle oltre quindici gare (come minimo) previste in calendario.

    Delle 19 reti arrivate in 27 partite, 14 in appena 15 gare sono arrivate in campionato, mentre 4 in Europa League (compresi i playoff) in 10 turni. A completare il dato anche un goal nella coppa danese Oddset Pokalen.

  • COME GIOCA FRANCULINO

    Cresciuto nel Benfica, club che a sorpresa lo ha lasciato libero a costo zero, Franculino ha giocato 100 gare con la maglia del Midtjylland segnando 52 reti. 

    Punta centrale potente, rapida e letale con il mancino, sa eventualmente agire anche come esterno destro, dove ha dimostrato di avere un'ottima capacità di cross e passaggio tagliente per i compagni in area. 

    Franculino è comunque principalmente un centravanti che sa far valere i suoi 186 cm, con un sinistro letale in termini di precisione e intensità.

    La prima squadra ad intuire le sue capacità fu il Torino nel 2024, ma alla fine Franculino è rimasto in Danimarca firmando un contratto con il Midtjylland fino al 2029.

  • PIEDI PER TERRA

    Dopo la vittoria contro il Celtic, che ha dato al Midtjylland la quarta vittoria nel girone di Europa League in altrettante partite, al compagno Mikel Gogorza è stato chiesto di commentare la prestazione di Franculino, autore del momentaneo 3-0 (risultato finale 3-1).

    "È assolutamente letale" ha detto Gogorza, autore del 2-0 contro il Celtic. "Sai che se gli dai la palla, troverà il modo di segnare. Continua a farlo in ogni partita. È anche il ragazzo più gentile e con i piedi per terra dello spogliatoio. Si merita tantissimo perché è un giocatore davvero bravo".

    Chi riuscirà ad avere in squadra un giocatore del genere? Una possibile risposta arriverà a gennaio, ma quasi sicuramente l'avremo direttamente in estate.

