Franculino sta stupendo l'Europa, la Roma ci aveva visto giusto. E ora si parla del Milan

La Roma ci aveva visto giusto. Il Milan farebbe bene a portarlo in squadra. Se ad agosto arrivare a Franculino spendendo meno di 20 milioni di euro era impossibile, ora la cifra per acquistarlo dal club danese del Midtjylland potrebbe toccare i 30. Ventuno anni, potente, veloce, il mancino originario della Guinea-Bissau continua a crescere in maniera epocale, così come la sua valutazione.
Il Midtjylland è pienamente consapevole che nel breve periodo non potrà più contare su Franculino Gluda Djú, ma quando sarà il momento di venderlo cercherà di ottenere il massimo dalla sua cessione. La valutazione estiva da 20 milioni è salita a 30 in questo autunno, ma la sensazione è che possa aumentare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.
Parliamo del resto di uno dei capocannonieri dell'Europa League, in grado di tener testa a Mbappé, Haaland e Kane in termini di goal segnati, nonostante la maggior parte delle reti siano arrivate in un torneo minore come quello danese.
Nonostante ciò, Franculino ha dimostrato di poter essere decisivo anche a livello continentale, come dimostrano le quattro reti segnate in Europa League e la testa del girone unico conquistata dal Midtjylland anche grazie alle stesse.