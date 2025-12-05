Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Volpato, Fadera, Gudmundsson, Dzeko e Piccoli

Sassuolo e Fiorentina aprono la quattordicesima giornata di Serie A: proprio la formazione di Fabio Grosso e quella di Paolo Vanoli aprono il turno con la gara delle 15 del sabato, prima di Inter-Como e Verona-Atalanta.

Obiettivo riscatto per il Sassuolo, reduce dal ko in casa del Como. Ma sta decisamente peggio la Fiorentina, che fino a questo momento non ha ancora vinto e che ha toccato il fondo perdendo contro l'Atalanta.

Come scenderanno in campo Sassuolo e Fiorentina sabato 6 dicembre? Le scelte di formazione di Grosso e Vanoli.