Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Volpato, Fadera, Gudmundsson, Dzeko e Piccoli

Sassuolo e Fiorentina aprono la quattordicesima giornata di Serie A con l'anticipo delle 15 del sabato: le scelte di formazione di Fabio Grosso e Paolo Vanoli.

Sassuolo e Fiorentina aprono la quattordicesima giornata di Serie A: proprio la formazione di Fabio Grosso e quella di Paolo Vanoli aprono il turno con la gara delle 15 del sabato, prima di Inter-Como e Verona-Atalanta.

Obiettivo riscatto per il Sassuolo, reduce dal ko in casa del Como. Ma sta decisamente peggio la Fiorentina, che fino a questo momento non ha ancora vinto e che ha toccato il fondo perdendo contro l'Atalanta.

Come scenderanno in campo Sassuolo e Fiorentina sabato 6 dicembre? Le scelte di formazione di Grosso e Vanoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    La notizia più importante è l'assenza di Berardi, che si è fatto male e tornerà solo nel 2026. A rimpiazzarlo sulla destra sarà con ogni probabilità Volpato, con Fadera in panchina: l'ex romanista completerà il tridente con Laurienté e Pinamonti. Per il resto undici confermato rispetto alla gara col Como.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli pensa seriamente al passaggio alla difesa a quattro, retroguardia in cui non ci sarà lo squalificato Pongracic: uno tra Comuzzo e Pablo Marí farà coppia con Ranieri nella coppia centrale. Gudmundsson trequartista, da decidere chi sarà il partner di Kean: Piccoli è avanti su Dzeko. Gosens non è certo del recupero.

    FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Sohm; Gudmundsson; Kean, Piccoli. All. Vanoli

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    • Berardi
    • Boloca
    • Pieragnolo
    • Romagna
    • Skjellerup
    • Turati
    • Vranckx

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    INFORTUNATI

    • Gosens
    • Lamptey

    SQUALIFICATI

    • Pongracic
