Formazioni ufficiali Roma-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Manu Koné, El Aynaoui, Ferguson, Spinazzola, Politano, Lang e Neres

Luci all'Olimpico sulla supersfida della tredicesima giornata di Serie A, che vedrà affrontarsi Roma e Napoli.
Il posticipo domenicale, fissato alle 20:45, propone l'incrocio tra la capolista del campionato e i campioni d'Italia in carica, separati in classifica da 2 punti: partenza sprint da parte dei giallorossi, volati in testa contro ogni previsione iniziale; gli azzurri, di contro, hanno allontanato gli spettri della crisi battendo in sequenza Atalanta e Qarabag dopo la sosta.
Chi gioca titolare Roma-Napoli? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Gasperini e Conte.