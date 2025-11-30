Formazioni ufficiali Roma-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Manu Koné, El Aynaoui, Ferguson, Spinazzola, Politano, Lang e Neres

Roma-Napoli sarà un'esclusiva DAZN: per vederla in tv occorrerà scaricare l'app su un televisore compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona DAZN e guardare il match su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Roma-Napoli, in diretta streaming, sarà invece disponibile collegandosi al sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.