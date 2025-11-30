Pubblicità
Claudio D'Amato

Formazioni ufficiali Roma-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Manu Koné, El Aynaoui, Ferguson, Spinazzola, Politano, Lang e Neres

Le formazioni di Roma-Napoli: chi gioca titolare e chi va in panchina all'Olimpico, le ultime sul posticipo domenicale della tredicesima giornata di Serie A.

Luci all'Olimpico sulla supersfida della tredicesima giornata di Serie A, che vedrà affrontarsi Roma e Napoli.

Il posticipo domenicale, fissato alle 20:45, propone l'incrocio tra la capolista del campionato e i campioni d'Italia in carica, separati in classifica da 2 punti: partenza sprint da parte dei giallorossi, volati in testa contro ogni previsione iniziale; gli azzurri, di contro, hanno allontanato gli spettri della crisi battendo in sequenza Atalanta e Qarabag dopo la sosta.

Chi gioca titolare Roma-Napoli? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Gasperini e Conte.

  • FORMAZIONE UFFICIALE ROMA

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

  • FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

  • IL CANALE TV DI ROMA-NAPOLI E DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING

    Roma-Napoli sarà un'esclusiva DAZN: per vederla in tv occorrerà scaricare l'app su un televisore compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona DAZN e guardare il match su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

    Roma-Napoli, in diretta streaming, sarà invece disponibile collegandosi al sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.

  • ROMA-NAPOLI: ARBITRO E VAR

    L'arbitro di Roma-Napoli sarà Massa: quarto uomo Pairetto, Aureliano al VAR, AVAR Di Bello.

