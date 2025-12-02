Pubblicità
Pubblicità
Lorenzo Lucca NapoliGetty Images
Andrea Ajello

Probabili formazioni Napoli-Cagliari di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Ambrosino, Vergara, Lucca e Mina

Il Napoli inizia il suo cammino di Coppa Italia ospitando il Cagliari: di seguito le scelte di Conte e Pisacane.

Pubblicità

Il Napoli ha dimostrato di essere davvero uscito dal momento di crisi vincendo anche a Roma dopo aver superato Atalanta e il Qarabag in Champions League. 

Ora la squadra di Antonio Conte vuole proseguire anche iniziando bene la Coppa Italia, competizione dalla quale l'anno scorso è uscito agli ottavi perdendo in casa contro la Lazio.

Questa volta ci sarà il Cagliari che proverà a fare lo sgambetto ai Campioni d'Italia. La partita si disputerà allo Stadio Maradona mercoledì alle ore 21. Ecco le scelte dei due allenatori. 

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Non mancherà il turnover per Conte, già in difesa dove ci sarà spazio per Juan Jesus ma non per Marianucci, squalificato: Olivera braccetto? Sugli esterni torna Spinazzola mentre potrebbe avere una chance Mazzocchi. A riposo McTominay e Lobotka, in mediana spazio a Vergara ed Elmas. Lang e Neres tirano il fiato, con Politano che si riprende una maglia dal primo minuto. Conte lancia Ambrosino e Lucca, quest'ultimo in cerca di fiducia. 

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All. Conte.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Meno rotazioni nel Cagliari, dove sarà ancora fuori Mina. Palestra a destra dopo la grande prestazione contro la Juventus, in mezzo Liteta e Folorunsho. In attacco Pisacane è orientato a confermare la stessa coppia d'attacco composta da Esposito e Borrelli. 

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    Infortunati

    • Anguissa
    • De Bruyne
    • Gilmour
    • Gutierrez
    • Lukaku
    • Meret

    Squalificati

    • Marianucci

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    Infortunati

    • Belotti
    • Mazzitelli
    • Mina
    • Rog
    • Ze Pedro

    Squalificati

    • nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL