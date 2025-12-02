Probabili formazioni Napoli-Cagliari di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Ambrosino, Vergara, Lucca e Mina

Non mancherà il turnover per Conte, già in difesa dove ci sarà spazio per Juan Jesus ma non per Marianucci, squalificato: Olivera braccetto? Sugli esterni torna Spinazzola mentre potrebbe avere una chance Mazzocchi. A riposo McTominay e Lobotka, in mediana spazio a Vergara ed Elmas. Lang e Neres tirano il fiato, con Politano che si riprende una maglia dal primo minuto. Conte lancia Ambrosino e Lucca, quest'ultimo in cerca di fiducia.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All. Conte.