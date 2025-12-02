Probabili formazioni Napoli-Cagliari di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Ambrosino, Vergara, Lucca e Mina

Il Napoli ha dimostrato di essere davvero uscito dal momento di crisi vincendo anche a Roma dopo aver superato Atalanta e il Qarabag in Champions League.
Ora la squadra di Antonio Conte vuole proseguire anche iniziando bene la Coppa Italia, competizione dalla quale l'anno scorso è uscito agli ottavi perdendo in casa contro la Lazio.
Questa volta ci sarà il Cagliari che proverà a fare lo sgambetto ai Campioni d'Italia. La partita si disputerà allo Stadio Maradona mercoledì alle ore 21. Ecco le scelte dei due allenatori.