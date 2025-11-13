L'Italia vuole vincere in Moldavia per sperare ancora nel primo posto del Gruppo I che varrebbe la qualificazione diretta ai Mondiali 2026.
Agli Azzurri però non basterà conquistare i tre punti ma dovranno anche sperare in un passo falso della Norvegia, prossima avversaria tra qualche giorno e attualmente prima a +3.
La differenza reti, infatti, è nettamente in favore degli scandinavi a cui basterà fare quattro punti (ma probabilmente anche tre) su sei per chiudere davanti.
Ma chi gioca titolare Moldavia-Italia? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Gennaro Gattuso.