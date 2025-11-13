Pubblicità
Pubblicità
Orsolini ItaliaGetty Images
Lelio Donato

Formazioni ufficiali Moldavia-Italia: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Cambiaso, Barella, Zaccagni, Scamacca e Retegui

L'Italia è impegnata sul campo della Moldavia nella penultima giornata del Gruppo I per le qualificazioni mondiali: chi gioca titolare e la formazione di Gattuso.

Pubblicità

L'Italia vuole vincere in Moldavia per sperare ancora nel primo posto del Gruppo I che varrebbe la qualificazione diretta ai Mondiali 2026.

Agli Azzurri però non basterà conquistare i tre punti ma dovranno anche sperare in un passo falso della Norvegia, prossima avversaria tra qualche giorno e attualmente prima a +3.

La differenza reti, infatti, è nettamente in favore degli scandinavi a cui basterà fare quattro punti (ma probabilmente anche tre) su sei per chiudere davanti.

Ma chi gioca titolare Moldavia-Italia? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Gennaro Gattuso.

  • FORMAZIONE UFFICIALE MOLDAVIA

    MOLDAVIA (3-5-1): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Ravenco, Ionita, Rata, Perciun, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.


    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA

    ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE MOLDAVIA-ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

    La partita tra Moldavia e Italia sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Rai 1.

    Sarà possibile seguire la sfida tra l’Italia e la Moldavia anche in diretta streaming su Rai Play, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO I

    1. Norvegia 18 dr +26
    2. Italia 15  dr+10
    3. Israele 9
    4. Estonia 4
    5. Moldavia 1
  • Pubblicità
    Pubblicità