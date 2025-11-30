Pubblicità
Edon Zhegrova JuventusGetty Images
Lelio Donato

Probabili formazioni Juventus-Udinese: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Joao Mario, Zhegrova, David, Openda, Zaniolo, Davis e Buksa

La Juventus debutta in questa edizione della Coppa Italia ospitando l'Udinese in gara unica per gli ottavi di finale: le ultime sulle formazioni e chi gioca titolare.

Dopo due vittorie consecutive tra Champions e campionato, la Juventus debutta anche in Coppa Italia negli ottavi di finale contro l'Udinese.

I friulani si sono guadagnati la sfida dell'Allianz Stadium superando nei turni precedenti prima la Carrarese e poi il Palermo.

La vincente di questa partita accederà direttamente ai quarti di finale dove troverà una tra Atalanta e Genoa. In caso di parità niente supplementari: la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore.

Ma chi gioca titolare Juventus-Udinese di Coppa Italia? Le ultime sulle formazioni di Spalletti e Runjaic.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Spalletti potrebbe optare per un robusto turnover col ritorno di Gatti in difesa, Miretti a centrocampo e Joao Mario titolare sulla destra. In attacco spazio per David, alle sue spalle Yildiz ma possibile occasione anche per Zhegrova dal 1'.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Gatti, Kelly, Koopmeiners; Joao Mario, McKennie, Miretti, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Qualche cambio anche per i friulani che potrebbero schierare Palma in difesa, Ehizibue sulla destra, Zarraga in mezzo al campo e Buksa in attacco. Verso la conferma invece Zaniolo.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-UDINESE IN TV

    La sfida tra Juventus e Udinese, come tutte le gare di Coppa Italia, verrà trasmessa in diretta TV e in chiaro da Mediaset. Il canale di riferimento è Italia 1, numero 6 del digitale terrestre.


  • JUVENTUS-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

    La gara di Coppa Italia tra Juventus e Udinese sarà disponibile anche in diretta streaming gratis su Mediaset Infinity, sia da app che su browser, o collegandosi al sito di SportMediaset.


Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI