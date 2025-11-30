Probabili formazioni Juventus-Udinese: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Joao Mario, Zhegrova, David, Openda, Zaniolo, Davis e Buksa

Dopo due vittorie consecutive tra Champions e campionato, la Juventus debutta anche in Coppa Italia negli ottavi di finale contro l'Udinese.
I friulani si sono guadagnati la sfida dell'Allianz Stadium superando nei turni precedenti prima la Carrarese e poi il Palermo.
La vincente di questa partita accederà direttamente ai quarti di finale dove troverà una tra Atalanta e Genoa. In caso di parità niente supplementari: la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore.
Ma chi gioca titolare Juventus-Udinese di Coppa Italia? Le ultime sulle formazioni di Spalletti e Runjaic.