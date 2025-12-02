Probabili formazioni Inter-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Lautaro Martinez, Pio Esposito e Stankovic

Si prospetta un ampio turnover per l'Inter; in difesa pronto a tornare De Vrij, ballottaggio tra Bastoni e Dimarco con Carlos Augusto che può agire quindi in difesa o da esterno. Possibile chance per Frattesi mentre Zielinski e Sucic completeranno il reparto se Chivu opterà per far riposare sia Barella che Calhanoglu. In attacco Pio Esposito dal 1', riposa Lautaro Martinez. Al suo fianco Bonny o Thuram a seconda se l'ex Parma avrà recuperato dai sintomi influenzali. Nel Venezia potrebbe rimanere in panchina l'ex Filip Stankovic con in porta Plizzari.

Inter (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Pio Esposito. All. Chivu.

Venezia (3-5-2): Plizzari; Korac, Svoboda, Sverko; Sagrado, Busio, Bohinen, Doumbia, Haps; Adorante, Fila. All. Stroppa.