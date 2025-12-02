Probabili formazioni Inter-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Lautaro Martinez, Pio Esposito e Stankovic

Si apre la Coppa Italia dell'Inter, che nella passata stagione si è fermata in semifinale perdendo contro il Milan. I nerazzurri sfideranno agli ottavi della competizione il Venezia.
La squadra di Giovanni Stroppa ha eliminato il Mantova nel primo turno e poi nei sedicesimi, un po' a sorpresa, il Verona ai calci di rigore. Il Venezia, attualmente quinto in Serie B, proverà a compiere l'impresa a San Siro.
La partita è in programma mercoledì alle ore 21. Di seguito le scelte dei due allenatori per Inter-Venezia.