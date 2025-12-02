Pubblicità
TOPSHOT-FBL-WC-CLUB-2025-MATCH43-INTER MILAN-RIVERAFP
Andrea Ajello

Probabili formazioni Inter-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Lautaro Martinez, Pio Esposito e Stankovic

Negli ottavi di finale di Coppa Italia l'Inter ospiterà a San Siro il Venezia: le scelte dei due allenatori per la partita.

Si apre la Coppa Italia dell'Inter, che nella passata stagione si è fermata in semifinale perdendo contro il Milan. I nerazzurri sfideranno agli ottavi  della competizione il Venezia.

La squadra di Giovanni Stroppa ha eliminato il Mantova nel primo turno e poi nei sedicesimi, un po' a sorpresa, il Verona ai calci di rigore. Il Venezia, attualmente quinto in Serie B, proverà a compiere l'impresa a San Siro.

La partita è in programma mercoledì alle ore 21. Di seguito le scelte dei due allenatori per Inter-Venezia. 

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER-VENEZIA

    Si prospetta un ampio turnover per l'Inter; in difesa pronto a tornare De Vrij, ballottaggio tra Bastoni e Dimarco con Carlos Augusto che può agire quindi in difesa o da esterno. Possibile chance per Frattesi mentre Zielinski e Sucic completeranno il reparto se Chivu opterà per far riposare sia Barella che Calhanoglu. In attacco Pio Esposito dal 1', riposa Lautaro Martinez. Al suo fianco Bonny o Thuram a seconda se l'ex Parma avrà recuperato dai sintomi influenzali. Nel Venezia potrebbe rimanere in panchina l'ex Filip Stankovic con in porta Plizzari.

    Inter (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Pio Esposito. All. Chivu.

    Venezia (3-5-2): Plizzari; Korac, Svoboda, Sverko; Sagrado, Busio, Bohinen, Doumbia, Haps; Adorante, Fila. All. Stroppa.

  • INDISPONIBILI INTER

    Infortunati 

    • Darmian
    • Di Gennaro
    • Dumfries

    Squalificati

    • Nessuno
  • INDISPONIBILI VENEZIA

    Infortunati

    • Nessuno

    Squalificati

    • Nessuno

  • IL PERCORSO DELL'INTER IN COPPA ITALIA

    Il Venezia sarà quindi il primo ostacolo per l'Inter di Chivu in Coppa Italia, ma quali sarebbero le possibili avversarie dei nerazzurri se riuscissero ad andare avanti?

    Ai quarti, eventualmente, l'Inter affronterebbe la vincente tra Roma e Torino mentre nella stessa parte di tabellone, in caso di semifinale, c'è il Napoli. 

