Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Orban VeronaGetty Images
Michael Baldoin

Formazioni ufficiali Genoa-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Colombo, Norton Cuffy, Ostigard, Giovane, Orban e Mosquera

Nel corso della 13a giornata di Serie A si sfidano due delle ultime tre squadre in classifica: le ultime sulle formazioni scelte da Daniele De Rossi e Paolo Zanetti.

Pubblicità

Sabato importante per Genoa e Verona, che, nel corso della 13ª giornata di campionato, si sfidano al Ferraris per conquistare punti preziosi.

I rossoblù arrivano da tre risultati utili consecutivi, ma sono ancora alla ricerca del primo successo sotto la guida di Daniele De Rossi, dopo i pareggi contro Fiorentina e Cagliari.

Dall'altro lato, invece, il Verona è, insieme alla Fiorentina, una delle due squadre ancora a secco di vittorie in questo torneo e arriva alla sfida dopo il pesante ko casalingo contro il Parma.

  • FORMAZIONE UFFICIALE GENOA

    De Rossi dovrà rinunciare a Norton Cuffy, espulso sul finale contro il Cagliari nel corso dell'ultima giornata: al suo posto gioca Ellertsson. Ostigard guida la difesa, mentre Colombo è il centravanti al fianco di Vitinha.

    GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE VERONA

    Zanetti sceglie Mosquera come partner di Giovane, con Orban che parte dalla panchina. In difesa Unai Nunez e Valentini ai lati di Nelsson. Non convocato Akpa Akpro: in mezzo Gagliardini con Niasse e Bernede, fuori Al Musrati.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI GENOA

    SQUALIFICATI:

    Norton-Cuffy - 1 giornata - Salta Verona (13ª)

    INFORTUNATI:

    Cornet - Problema muscolare - Da valutare

    Cuenca - Problema fisico - Da valutare

    Messias - Affaticamento muscolare - Da valutare

    Onana - Problema muscolare - Da valutare

  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    Oyegoke - Frattura a un piede - Rientro dicembre

    Serdar - Trauma distorsivo al ginocchio - Da valutare

    Suslov - Rottura del crociato - Rientro febbraio 2026

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Atalanta crest
Atalanta
ATA