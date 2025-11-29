Formazioni ufficiali Genoa-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Colombo, Norton Cuffy, Ostigard, Giovane, Orban e Mosquera

Sabato importante per Genoa e Verona, che, nel corso della 13ª giornata di campionato, si sfidano al Ferraris per conquistare punti preziosi.
I rossoblù arrivano da tre risultati utili consecutivi, ma sono ancora alla ricerca del primo successo sotto la guida di Daniele De Rossi, dopo i pareggi contro Fiorentina e Cagliari.
Dall'altro lato, invece, il Verona è, insieme alla Fiorentina, una delle due squadre ancora a secco di vittorie in questo torneo e arriva alla sfida dopo il pesante ko casalingo contro il Parma.