Lelio Donato

Probabili formazioni Como-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Diao, Nico Paz, Addai, Morata, Laurienté, Berardi e Pinamonti

Il Como, che non perde dal 30 agosto, gioca in anticipo contro il Sassuolo per continuare a sognare: le ultime sulle formazioni di Fabregas e Grosso, chi gioca titolare.

La tredicesima giornata di Serie A si apre venerdì 28 novembre con l'anticipo serale tra Como e Sassuolo.

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 5-1 sul campo del Torino e occupano attualmente il sesto posto con ventuno punti, davanti alla Juventus. Inoltre hanno perso una sola partita di campionato, il 30 agosto a Bologna.

Buon momento però anche per gli ospiti che hanno conquistato ben sette punti nelle ultime quattro giornate di campionato.

Ma chi gioca titolare Como-Sassuolo? Le ultime sulle formazioni di Fabregas e Grosso per l'anticipo di Serie A.

  • FORMAZIONE UFFICIALE COMO

    COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.


  • FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.


  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    • Smolcic

    INFORTUNATI

    • Diao
    • Dossena
    • Goldaniga
    • Sergi Roberto

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Boloca
    • Pieragnolo
    • Romagna
    • Skjellerup
    • Turati
