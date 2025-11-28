Probabili formazioni Como-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Diao, Nico Paz, Addai, Morata, Laurienté, Berardi e Pinamonti

La tredicesima giornata di Serie A si apre venerdì 28 novembre con l'anticipo serale tra Como e Sassuolo.

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 5-1 sul campo del Torino e occupano attualmente il sesto posto con ventuno punti, davanti alla Juventus. Inoltre hanno perso una sola partita di campionato, il 30 agosto a Bologna.

Buon momento però anche per gli ospiti che hanno conquistato ben sette punti nelle ultime quattro giornate di campionato.

Ma chi gioca titolare Como-Sassuolo? Le ultime sulle formazioni di Fabregas e Grosso per l'anticipo di Serie A.