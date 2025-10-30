Pubblicità
Domenico Berardi Sassuolo 2025-2026Getty Images
Formazioni ufficiali Cagliari-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Sebastiano Esposito, Yerry Mina, Luvumbo, Berardi e Laurienté

Il Cagliari ospita il Sassuolo nel posticipo del turno infrasettimanale: le scelte dei due allenatori.

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata di campionato, si chiude con due sfide di giovedì. In programma, alle 18:30 ci sarà la sfida tra Cagliari e Sassuolo.

Il Cagliari cercherà davanti ai propri tifosi di superare proprio il Sassuolo in classifica, che ora è avanti di un punto. La squadra di Pisacane non vince da quattro partite ed è reduce dal pareggio per 2-2 a Verona.

Il Sassuolo invece ha perso l'ultima partita contro la Roma ma aveva vinto due delle tre gare precedenti. 

  • FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI

    CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Idrissi, Ze Pedro, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Zappa; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All. Pisacane

  • FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Laurientè, Pinamonti, Volpato. All. Grosso

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    Infortunati

    • Belotti
    • Deiola
    • Radunovic
    • Rog

    Squalificati

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    Infortunati

    • Boloca
    • Paz Y.
    • Pieragnolo

    Squalificati

    • Nessuno
