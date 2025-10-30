Formazioni ufficiali Cagliari-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Sebastiano Esposito, Yerry Mina, Luvumbo, Berardi e Laurienté

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata di campionato, si chiude con due sfide di giovedì. In programma, alle 18:30 ci sarà la sfida tra Cagliari e Sassuolo.
Il Cagliari cercherà davanti ai propri tifosi di superare proprio il Sassuolo in classifica, che ora è avanti di un punto. La squadra di Pisacane non vince da quattro partite ed è reduce dal pareggio per 2-2 a Verona.
Il Sassuolo invece ha perso l'ultima partita contro la Roma ma aveva vinto due delle tre gare precedenti.