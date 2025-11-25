Pubblicità
Francesco Schirru

Fiorentina-Juventus, giusto annullare il rigore di Vlahovic? La spiegazione ad Open VAR: "Episodio complesso"

Rocchi, designatore degli arbitri, ha spiegato a Open VAR perché è stato giusto annullare il rigore inizialmente assegnato alla Juventus nella gara contro la Fiorentina dello scorso weekend.

Il primo tempo di Fiorentina-Juventus, nell'ultimo turno di Serie A, è stato pregno di polemiche. Oltre ai continui cori "Sei uno zingaro" all'indirizzo di Vlahovic, ex della partita, il match ha visto lo stesso serbo protagonista per un rigore inizialmene fischiato e alla fine, eliminato. 

A far luce sulla decisione è intervenuto il designatore Rocchi, a pochi giorni dall'1-1 tra la squadra di Vanoli e quella di Spalletti. Per l'ex arbitro, ora capo dei fischietti italiani, Doveri ha fatto bene a tornare sui suoi passi. 

Rocchi ha comunque evidenziato come l'episodio avvenuto nell'area della Fiorentina è stato comunque complicato e per nulla facile per Doveri e la sua squadra arbitrale, per questo promossa in seguito alla decisione presa nel 12esimo turno di Serie A.

  • COSA HANNO DETTO IN SALA VAR

    Guida è stato l'arbitro designato per svolgere il ruolo di VAR in Fiorentina-Juventus, mentre Fabbri è stato l'assistente, l'AVAR.

    "Ha fischiato calcio di rigore" le parole in Sala VAR durante la sfida tra Fiorentina e Juventus. 

    "Per me è da togliere, Vlahovic se lo tira dietro. Io te lo farei rivedere perché prima c’è una trattenuta di Vlahovic su Pablo Marì e se lo porta a terra".

    Ed è proprio l'iniziale trattenuta di Vlahovic ad aver portato all'annullamento del rigore.

  • LE PAROLE DI ROCCHI A OPEN VAR

    "Questo è un episodio molto complesso: la prima impressione è stata che si trattasse di rigore, avrei fatto esattamente come Doveri" ha detto Rocchi durante la trasmissione di Dazn, Open VAR. 

    "Vlahovic si libera con un colpo da campione ma trattiene per primo il difensore della Fiorentina e se lo porta addosso, il VAR ha correttamente analizzato quanto successo". 

    "Doveri vede solo la parte finale dell’episodio, qui il VAR ha lavorato molto bene, secondo me la decisione è corretta. Mi piace sottolineare l’On Field Review per la tranquillità di Doveri davanti al monitor. Quello che fa Pablo Marì di falloso è nella parte finale, che a livello sequenziale arriva dopo il fallo di Vlahovic".

  • L'INTERVENTO DEL VAR

    Spesso ci si chiede quando il VAR può intervenire, Rocchi lo ricorda a tutti:

    "Può intervenire su tutto, noi arbitri ci siamo adattati al protocollo ma la nostra interpretazione e il nostro utilizzo sono cambiati negli anni".

    "Una On Field in più è meglio di una in meno, perché vogliamo andare verso la decisione giusta: ogni rigore che assegniamo deve esserlo al 100%. Mi preoccupa sentir dire “è meglio non fischiare niente”: noi non possiamo non prendere decisioni, fa parte del nostro ruolo".

