Fiorentina-Juventus gratis su DAZN: come fare per vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà Fiorentina-Juventus, valida per la dodicesima giornata di Serie A, la prossima partita visibile gratis su DAZN.

L'emittente ha annunciato l'importante novità a tutti coloro i quali possiedono un abbonamento e soprattutto a chi non lo ha mai sottoscritto, consentendogli dunque di godersi l'anticipo del Franchi liberamente.

Di seguito, tutte le info su come fare e dove poter vedere Fiorentina-Juve gratis su DAZN in tv e streaming.