Yildiz JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Fiorentina-Juventus gratis su DAZN: come fare per vedere la partita in diretta tv e streaming

DAZN ha annunciato che Fiorentina-Juventus, anticipo della dodicesima giornata di Serie A, sarà disponibile gratis senza abbonamento: le info su come vederla.

Sarà Fiorentina-Juventus, valida per la dodicesima giornata di Serie A, la prossima partita visibile gratis su DAZN.

L'emittente ha annunciato l'importante novità a tutti coloro i quali possiedono un abbonamento e soprattutto a chi non lo ha mai sottoscritto, consentendogli dunque di godersi l'anticipo del Franchi liberamente.

Di seguito, tutte le info su come fare e dove poter vedere Fiorentina-Juve gratis su DAZN in tv e streaming.

  • FIORENTINA-JUVENTUS GRATIS SU DAZN

    A poter vedere Fiorentina-Juventus, come detto, saranno anche coloro i quali non sono abbonati a DAZN: l'accesso alla partita di Serie A sulla piattaforma sarà libero.

  • COME VEDERE FIORENTINA-JUVE GRATIS SU DAZN IN DIRETTA TV

    Per vedere Fiorentina-Juve gratis in diretta tv occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

    Per accedere alla piattaforma, servirà soltanto registrarsi creando un account ma senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

  • FIORENTINA-JUVENTUS GRATIS IN STREAMING SU DAZN

    Fiorentina-Juventus, in streaming, sarà inoltre visibile gratis su DAZN - sempre dopo essersi registrati - collegandosi al sito di DAZN e cliccando sulla finestra della partita, oppure scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.

  • QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-JUVE? DATA E ORARIO

    L'anticipo della dodicesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Juve si gioca sabato 22 novembre, con calcio d'inizio previsto alle ore 18:00: telecronaca di Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini.

