Fiorentina-Juventus, cori razzisti contro Vlahovic: l'arbitro ferma la partita, cosa è successo al Franchi

Nel 2019 è stata approvata la modifica all'articolo 62 delle NOIF, ovvero le Norme organizzative interne della Federazione italiana.

Qualora ci siano "cori, grida, ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica" e "su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico in servizio allo stadio o dei collaboratori della Procura Federale" è possibile "che in caso di cori o striscioni razzisti e discriminatori, viene introdotta l’interruzione temporanea della gara ad opera dell’arbitro e viene disposto che l’annuncio al pubblico venga dato a gioco fermo. Resta immutata la competenza del responsabile dell’ordine pubblico a non dare inizio, a sospendere, anche definitivamente, la gara”.