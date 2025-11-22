Fiorentina-Juventus, cori razzisti contro Vlahovic: l'arbitro ferma la partita, cosa è successo al Franchi

Al minuto 8 di Fiorentina-Juventus, l'arbitro Doveri ha interrotto il gioco per la prima volta. Il motivo? I continui cori contro Dusan Vlahovic, attaccante bianconero ed ex viola non proprio amato (eufemismo) dai suoi vecchi tifosi.
I continui canti 'Sei uno zingaro' con cui è stato subissato Vlahovic in tutta la prima parte di gara al Franchi ha così portato Doveri a fermare la partita, permettendo allo speaker di lanciare un avvertimento alla curva della Fiorentina: al prossimo coro, previsti dei provvedimenti.
Inutile dire che l'annuncio dello speaker voluto dall'arbitro è stato accolto dai sonori fischi della curva viola. Curva che ha ricominciato con gli attacchi a Vlahovic intorno al 19'.