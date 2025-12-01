Fiorentina in crisi senza fine, nessuna vittoria in Serie A e precedente da incubo: dal confronto Dzeko-tifosi al modulo di Vanoli e il mercato a gennaio, cosa succede

Uno dei momenti più bui degli ultimi vent’anni di storia. La Fiorentina sta vivendo una stagione da incubo, inchiodata all’ultimo posto con sei punti frutto di sei pareggi e sette sconfitte nelle prime tredici giornate e senza aver mai conquistato una vittoria, una condizione che nella Serie A a tre punti non ha mai prodotto una salvezza.
Uno scenario da horror per la formazione toscana, alle prese con lo spettro della retrocessione e non abituata, nella storia recente, ad abitare in queste latitudini della classifica.
Paolo Vanoli, subentrato a Stefano Pioli, è intenzionato a cambiare sistema di gioco per cercare una via di fuga e trova una svolta tattica, mentre il mercato può dare una mano con gli innesti necessari al nuovo allenatori, soprattutto in vista del passaggio ad un nuovo modulo.