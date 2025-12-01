Fiorentina in crisi senza fine, nessuna vittoria in Serie A e precedente da incubo: dal confronto Dzeko-tifosi al modulo di Vanoli e il mercato a gennaio, cosa succede

Da qui a gennaio la Fiorentina potrebbe cambiare volto, sia tatticamente che negli uomini.

Il direttore sportivo Goretti sta lavorando su più fronti, a partire da un difensore centrale ingrado di interpretare sia la difesa a tre sia quella a quattro, con osservatori puntati su Diogo Leite dell’Union Berlino e su due profili del Chelsea, Josh Acheampong e Alex Disasi.

In mezzo al campo Fagioli, Nicolussi Caviglia e Ndour stanno deludendo, così come Sohm, con Goretti che - secondo Calcomercato.com - ha già sondato Eric Martel del Colonia, mediano capace di proteggere la difesa e di accompagnare la manovra offensiva.

Infine in attacco la Fiorentina necessità di esterni naturali dopo l’addio in estate di Ikoné e Sottil. “Nel calcio moderno il loro ruolo è fondamentale” ha spiegato Vanoli dopo Atalanta-Fiorentina parlando proprio di quella zona di campo. La mancanza di ampiezza sta soffocando la manovra viola: ora toccherà a Vanoli e alla dirigenza trovare le giuste contromisure per invertire immediatamente la marcia.