Suazo jrInstagram Monastir
Francesco Schirru

Il figlio di Suazo tra i professionisti: è pronto a sbarcare in Serie C

David Edoardo Suazo, nato a Cagliari, ha trovato l'accordo con l'Altamura dopo aver segnato quattro goal in cinque partite con il Monastir, club della Città Metropolitana di Cagliari.

Un altro figlio d'arte tra i professionisti italiani. Manca solo l'ufficialità per l'approdo di David Edoardo Suazo al Team Altamura, club pugliese attualmente impegnato nel girone C di Serie C. Figlio di David, leggenda del Cagliari e miglior marcatore straniero nella storia del club rossoblù, il giovane sardo-honduregno nato nel 2005 proprio nel capoluogo isolano, sta per lasciare i dilettanti per il salto di categoria.

Suazo jr, infatti, milita nel Monastir, squadra della città che fa parte della Città metropolitana di Cagliari, ma per la seconda parte di stagione sarà ingaggiato dall'Altamura per il proseguo del campionato. In squadra da gennaio, Edoardo è un attaccante come il padre e nel corso degli ultimi mesi ha segnato quattro goal in dieci partite totali di Serie D, dopo tra l'altro aver fatto parte della squadra in grado di essere promossa dall'Eccellenza sarda.

Come riporta il sito 'Centotrentuno', che segue il Cagliari e tutte le squadre isolane, calcistiche e non, la trattativa per portare Suazo jr all'Altamura è cominciata qualche settimana fa e si è conclusa a metà novembre, con l'accordo totale trovato negli ultimi giorni.

  • LA CARRIERA DI SUAZO JR

    Suazo jr è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, per poi far parte di quello della Ferrini Cagliari. Tre anni fa, allora 17enne, ha giocato per il Selargius in Promozione e dunque per il Chisola in Piemonte, nella prima esperienza lontano dalla sua Sardegna.

    Dopo le nove presenze tra giovanili e prima squadra, Suazo ha lasciato il Chisola per il Lecco, dove ha militato nel campionato di Primavera 3. A quel punto il Monastir ha scelto di riportarlo in patria, permettendogli di disputare l'Eccellenza prima e la Serie D poi.

    Ora l'ennesimo salto di categoria per far parte dell'Altamura in Serie C.

  • CHE FINE HA FATTO DAVID SUAZO?

    Se il figlio David Jr continua a salire di categoria e presto potrà confrontarsi con i professionisti, David Suazo, che in carriera ha fatto parte anche dell'Inter (ha giocato nella squadra dell'anno del Triplete, andando via a gennaio per giocare in prestito al Genoa) è allenatore dal 2014.

    Dopo aver guidato le giovanili del Cagliari e aver svolto il ruolo di collaboratore in prima squadra, Suazo ha allenato Brescia e Carbonia, per poi essere ingaggiato dalla sua Nazionale, l'Honduras, come vice ct.

    L'Honduras di Reinaldo Rueda, di cui non fa più parte come collaboratore, non giocherà i Mondiali e nemmeno i playoff dopo aver fallito l'accesso alla fase finale e agli spareggi nell'ultimo turno di qualificazione.

