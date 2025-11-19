Il figlio di Suazo tra i professionisti: è pronto a sbarcare in Serie C

Un altro figlio d'arte tra i professionisti italiani. Manca solo l'ufficialità per l'approdo di David Edoardo Suazo al Team Altamura, club pugliese attualmente impegnato nel girone C di Serie C. Figlio di David, leggenda del Cagliari e miglior marcatore straniero nella storia del club rossoblù, il giovane sardo-honduregno nato nel 2005 proprio nel capoluogo isolano, sta per lasciare i dilettanti per il salto di categoria.

Suazo jr, infatti, milita nel Monastir, squadra della città che fa parte della Città metropolitana di Cagliari, ma per la seconda parte di stagione sarà ingaggiato dall'Altamura per il proseguo del campionato. In squadra da gennaio, Edoardo è un attaccante come il padre e nel corso degli ultimi mesi ha segnato quattro goal in dieci partite totali di Serie D, dopo tra l'altro aver fatto parte della squadra in grado di essere promossa dall'Eccellenza sarda.

Come riporta il sito 'Centotrentuno', che segue il Cagliari e tutte le squadre isolane, calcistiche e non, la trattativa per portare Suazo jr all'Altamura è cominciata qualche settimana fa e si è conclusa a metà novembre, con l'accordo totale trovato negli ultimi giorni.