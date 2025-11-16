Pubblicità
Portugal thump Armenia Getty/Goal
Stefano Silvestri

Festa Portogallo, travolge l'Armenia 9-1 e va ai Mondiali anche senza Cristiano Ronaldo: Irlanda ai playoff al 96', Ungheria eliminata

Tutto facile per il Portogallo, che non trema nella partita decisiva confezionando la goleada della qualificazione. Clamoroso a Budapest: 3-2 Irlanda, che va agli spareggi, grazie a una tripletta di Troy Parrott.

Nonostante la pressione di dover far risultato in una partita decisiva, e nonostante l'assenza dello squalificato Cristiano Ronaldo, il Portogallo ce l'ha fatta: ha battuto l'Armenia qualificandosi direttamente per i prossimi Mondiali.

A Oporto la nazionale di Roberto Martinez si è imposta addirittura per 9-1 e ha così chiuso in prima posizione il gruppo F. Come da pronostico della vigilia, anche se con qualche patema dopo il ko di giovedì in Irlanda.

Ai playoff andrà invece l'Irlanda, incredibilmente vincente per 3-2 al 96' nello scontro diretto di Budapest grazie a una tripletta di Troy Parrott. Mentre dovrà guardarsi i Mondiali da casa l'Ungheria, terza ed eliminata.

  • LO SPAVENTO E LA GOLEADA

    Ad aprire immediatamente i conti nel primo tempo è Renato Veiga: colpo di testa vincente da pochi passi dell'ex juventino, che riprende una punizione contro il palo di Bruno Fernandes. Poi ecco lo spavento: Ranos scappa sulla destra e Spertsyan mette dentro a porta vuota.

    Il Portogallo trema leggermente, ma a cavallo della mezz'ora segna due volte in pochissimi minuti: a trovare il secondo vantaggio è Gonçalo Ramos, servito involontariamente da un retropassaggio suicida di Serobyan, poi Joao Neves firma il 3-1 con un destro secco dal limite.

    La gara, di fatto, si chiude in maniera totale poco prima dell'intervallo: ancora Joao Neves realizza il poker con una stupenda punizione a giro, quindi Bruno Fernandes mette il primo timbro della propria partita su calcio di rigore.

  • FESTA A OPORTO

    La festa si completa nella ripresa, col Portogallo che gioca a proprio piacimento senza avere la benché minima pietà di un avversario alle corde. Il protagonista principale è nuovamente Bruno Fernandes, che prima trova il 6-1 su azione e poi il 7-1 nuovamente su calcio di rigore.

    Il pallottoliere si arricchisce con il terzo goal di Joao Neves, che prima di oggi non era mai andato a segno col Portogallo: destro ravvicinato in acrobazia e 8-1. Il nono goal è del bianconero Conceiçao in pieno recupero, con un imprendibile sinistro dal limite.

  • IRLANDA INCREDIBILMENTE AI PLAYOFF

    Festa a Oporto, pianto amaro a Budapest dove l'Ungheria getta clamorosamente al vento il secondo posto facendosi superare dall'Irlanda nello scontro diretto: decisiva un'incredibile tripletta di Troy Parrott, con il terzo goal arrivato al 6' di recupero del secondo tempo.

    Ungheria in vantaggio nel primo tempo con Lukacz, poi il pareggio dell'Irlanda con Parrott. Il goal apparentemente decisivo è di Varga, autore nella ripresa di uno strepitoso sinistro da fuori, ma ancora Parrott firma il 2-2 nel finale. E nel recupero sempre l'attaccante dell'AZ, già giustiziere del Portogallo giovedì, completa la tripletta firmando il quinto goal nello spazio di 4 giorni. E tutti decisivi. 

    L'Irlanda chiude dunque seconda dietro ai portoghesi e avrà un'altra chance di volare ai Mondiali; eliminata invece l'Ungheria, terza tra le lacrime.

  • LA CLASSIFICA FINALE DEL GRUPPO F

    1. Portogallo 13
    2. Irlanda 10
    3. Ungheria 8
    4. Armenia 3
