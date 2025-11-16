Festa Portogallo, travolge l'Armenia 9-1 e va ai Mondiali anche senza Cristiano Ronaldo: Irlanda ai playoff al 96', Ungheria eliminata

Nonostante la pressione di dover far risultato in una partita decisiva, e nonostante l'assenza dello squalificato Cristiano Ronaldo, il Portogallo ce l'ha fatta: ha battuto l'Armenia qualificandosi direttamente per i prossimi Mondiali.

A Oporto la nazionale di Roberto Martinez si è imposta addirittura per 9-1 e ha così chiuso in prima posizione il gruppo F. Come da pronostico della vigilia, anche se con qualche patema dopo il ko di giovedì in Irlanda.

Ai playoff andrà invece l'Irlanda, incredibilmente vincente per 3-2 al 96' nello scontro diretto di Budapest grazie a una tripletta di Troy Parrott. Mentre dovrà guardarsi i Mondiali da casa l'Ungheria, terza ed eliminata.