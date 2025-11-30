Ferguson sostituito all'intervallo di Roma-Napoli: l'avventura in giallorosso non decolla

La rete - la sua prima con la Roma - segnata alla Cremonese allo Zini sembrava poter rappresentare l’occasione giusta per dare una svolta alla sua stagione.

Poi è arrivata un’altra panchina in Europa League contro il Midtjylland, con ingresso nell’ultima mezz’ora senza lasciare traccia, e infine la grande chance dal primo minuto nel big match contro il Napoli.

Evan Ferguson aveva tra le mani un’opportunità enorme, ma l’ha sprecata nei primi 45 minuti: ha perso nettamente il duello con Amir Rrahmani e Gian Piero Gasperini ha scelto di lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo.