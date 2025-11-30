Pubblicità
Evan Ferguson Roma NapoliGetty Images
Michael Baldoin

Ferguson sostituito all'intervallo di Roma-Napoli: l'avventura in giallorosso non decolla

L'attaccante irlandese non ha convinto nel primo tempo contro i partenopei ed è rimasto negli spogliatoi all’intervallo: un’occasione da titolare sprecata, che conferma come la sua avventura nella Capitale continui a non decollare.

La rete - la sua prima con la Roma - segnata alla Cremonese allo Zini sembrava poter rappresentare l’occasione giusta per dare una svolta alla sua stagione.

Poi è arrivata un’altra panchina in Europa League contro il Midtjylland, con ingresso nell’ultima mezz’ora senza lasciare traccia, e infine la grande chance dal primo minuto nel big match contro il Napoli.

Evan Ferguson aveva tra le mani un’opportunità enorme, ma l’ha sprecata nei primi 45 minuti: ha perso nettamente il duello con Amir Rrahmani e Gian Piero Gasperini ha scelto di lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo.

  • MAI ENTRATO VERAMENTE IN PARTITA: FERGUSON DELUDE

    Scelto come riferimento offensivo nel 3-4-2-1 impostato da Gasperini, Ferguson aveva finalmente tra le mani la tanto attesa occasione dal primo minuto.

    Nel big match contro il Napoli, una prestazione convincente avrebbe potuto lanciare un segnale forte all’ambiente, dimostrando di essere all’altezza nonostante le numerose critiche delle ultime settimane.

    In 45 minuti, però, l’irlandese ha toccato pochi palloni - sbagliandone diversi - e non ha mai trovato la porta nelle uniche due conclusioni tentate, sprecando così una chance importante per riscattarsi.

  • FUORI DOPO 45 MINUTI: RRAHMANI VINCE IL DUELLO CON L'IRLANDESE

    Per l’inizio del secondo tempo in campo sono tornati soltanto dieci degli undici titolari: Ferguson, infatti, è rimasto negli spogliatoi.

    Al suo posto Gasperini - squalificato e in tribuna dopo l’espulsione rimediata contro la Cremonese - ha scelto di inserire Baldanzi, nella speranza di togliere punti di riferimento a Rrahmani.

    Il difensore kosovaro, infatti, aveva vinto praticamente tutti i duelli con l’irlandese, impedendogli di rendersi mai davvero pericoloso all’interno dell’area azzurra.

  • LA SUA AVVENTURA CAPITOLINA NON DECOLLA

    La fiammata contro la Cremonese sembrava poter riaccendere Ferguson.

    La Roma ha trovato diverse soluzioni in questo avvio di stagione, ma il ruolo di prima punta resta ancora un’incognita.

    Una reazione dell’irlandese avrebbe potuto finalmente risolvere il problema offensivo dei giallorossi, ma l’ennesima prestazione sottotono conferma che Ferguson non è ancora uscito dal suo periodo complicato..

  • OCCHIO ALLA FINESTRA DI GENNAIO

    Va sottolineato che il cartellino di Ferguson non appartiene alla Roma, dal momento che l’attaccante è in prestito dal Brighton.

    Tuttavia, se la società giallorossa dovesse riuscire a chiudere un colpo in attacco durante il mercato di gennaio, non è da escludere che l’avventura dell’irlandese nella Capitale possa concludersi con qualche mese di anticipo.

    Tutto dipenderà dalle risposte che il classe 2004 saprà dare nelle prossime settimane, considerando però che a dicembre tornerà a disposizione anche Dovbyk, altro attaccante chiamato a fornire risposte importanti.

