Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Evan Ferguson RomaGetty Images
Claudio D'Amato

Cremonese-Roma crocevia stagionale di Ferguson: caccia al primo goal

Evan Ferguson, di rientro dall'infortunio, spera di guidare l'attacco della Roma a Cremona: l'irlandese è chiamato a sfruttare l'occasione per rompere il ghiaccio in giallorosso.

Pubblicità

Se la Roma si ritrova prima in classifica, poco c'entrano i bottini realizzativi dei propri centravanti.

Dovbyk fatica quanto Evan Ferguson, che a Cremona domenica pomeriggio potrebbe ricevere una maglia che peserebbe come un macigno nell'economia della propria stagione.

L'irlandese deve ancora rompere il ghiaccio in giallorosso e, alla luce delle assenze dell'ucraino e di Dybala, Gasperini è chiamato a decidere se lanciarlo titolare oppure optare per un attacco 'leggero'.

Ad ogni modo, dall'inizio oppure a gara in corso, Ferguson non può lasciar passare il treno in transito allo Zini.

  • FERGUSON A ZERO GOAL

    Colui che la Roma ha acquistato in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 38 dal Brighton, fin qui, ha deluso ampiamente le attese. Certo, Gasp rimarca la discontinuità d'impiego causata dai guai fisici avuti negli ultimi tempi e un adattamento ad un calcio diverso da quello britannico, ma vero è che sulla mattonella del 9 chi comanda il campionato non riesce a garantirsi certezze.

    Emblematico è lo score stagionale di Ferguson, ancora fermo al palo: zero goal in campionato, zero in Europa League. All'attivo solo un assist, il tutto in 11 presenze e 420 minuti giocati. Poco, pochissimo.

    • Pubblicità

  • INFORTUNIO SMALTITO

    A proposito di intoppi, l'irlandese è appena tornato abile e arruolabile dopo 3 partite guardate da divano e tribuna: contro il Parma, nel turno infrasettimanale, la caviglia ha fatto i capricci costringendolo a saltare Milan, Rangers e Udinese.

    Ora il recupero per Cremonese-Roma, con convocazione e chances di partire titolare in concomitanza con le assenze di Dovbyk e Dybala. La palla, però, passa a Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FERGUSON GIOCA TITOLARE CREMONESE-ROMA?

    Le scelte in attacco, da parte del tecnico, sono definite per due/terzi del reparto avanzato: Soulé e Pellegrini sicuramente dall'inizio, poi il rebus: Ferguson centravanti o Baldanzi falso nueve?

    L'ulteriore alternativa si chiamerebbe Bailey, ma il giamaicano lavora ancora a parte e rimane in dubbio. Oppure El Shaarawy, ma in questo caso il Faraone sembra partire dietro ai compagni citati.

  • STOP AL PRESTITO A GENNAIO?

    Cremona rappresenta un crocevia chiave anche alla luce dei rumors di mercato che si rincorrono, come quello ripreso dal Corriere dello Sport secondo cui a gennaio la Roma starebbe valutando di interrompere anticipatamente il prestito di Ferguson dal Brighton. Scenario che per il ragazzo, giunto nella Capitale con fame di riscatto e con feedback accattivanti, si tradurrebbe in un vero e proprio smacco.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP