Cremonese-Roma crocevia stagionale di Ferguson: caccia al primo goal

Se la Roma si ritrova prima in classifica, poco c'entrano i bottini realizzativi dei propri centravanti.
Dovbyk fatica quanto Evan Ferguson, che a Cremona domenica pomeriggio potrebbe ricevere una maglia che peserebbe come un macigno nell'economia della propria stagione.
L'irlandese deve ancora rompere il ghiaccio in giallorosso e, alla luce delle assenze dell'ucraino e di Dybala, Gasperini è chiamato a decidere se lanciarlo titolare oppure optare per un attacco 'leggero'.
Ad ogni modo, dall'inizio oppure a gara in corso, Ferguson non può lasciar passare il treno in transito allo Zini.