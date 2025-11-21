Cremonese-Roma crocevia stagionale di Ferguson: caccia al primo goal

Colui che la Roma ha acquistato in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 38 dal Brighton, fin qui, ha deluso ampiamente le attese. Certo, Gasp rimarca la discontinuità d'impiego causata dai guai fisici avuti negli ultimi tempi e un adattamento ad un calcio diverso da quello britannico, ma vero è che sulla mattonella del 9 chi comanda il campionato non riesce a garantirsi certezze.

Emblematico è lo score stagionale di Ferguson, ancora fermo al palo: zero goal in campionato, zero in Europa League. All'attivo solo un assist, il tutto in 11 presenze e 420 minuti giocati. Poco, pochissimo.