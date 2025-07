Il Fenerbahce pensa a Coman, Mourinho dà il via libera: il Bayern Monaco può aprire alla cessione

Jose Mourinho ha dato il via libera al Fenerbahce per l'acquisto di Coman: sarebbe il colpo per tornare a vincere?

La Turchia continua ad essere protagonista sul mercato, in particolare il Galatasaray e il Fenerbahce. Quest'ultimi hanno l'obiettivo di tornare a vincere il campionato dopo anni a secco e stanno operando molto in entrata per dare a José Mourinho una squadra di alto livello. Il tecnico portoghese gradirebbe poter allenare Kingsley Coman, che potrebbe essere il rinforzo giusto per far fare il salto di qualità al Fenerbahce. Coman è stato protagonista anche al Mondiale per Club con il Bayern Monaco ma il club tedesco valuta il possibile addio. L'articolo prosegue qui sotto