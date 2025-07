FC26 ha un nuovo gameplay: cosa cambia, le modalità di gioco e le novità legate al nuovo gioco di EA Sports

EA Sports FC26 cambia pelle e viene incontro ai desideri dei propri videogiocatori: un ulteriore passo verso le esigenze legate al divertimento e al realismo.

"Quando diciamo 'Il Club è vostro', intendiamo letteralmente": è chiaro il messaggio lanciato da Shelden Rogers, Global Community Manager di EA Sports FC, e rivolto a tutti i videogiocatori nel corso della presentazione alla stampa specializzata di FC26, il nuovo capitolo di videogiochi sul calcio di EA Sports.

Non ha scelto parole a caso, Shelden Rogers, perché mai come in questo ultimo anno, ovvero dall'uscita di FC25 alla pubblicazione del nuovo gioco, il team di sviluppo ha deciso di venire incontro alle richieste dei videogiocatori: un ulteriore passo verso le esigenze legate al divertimento e al realismo.

Perché è questo che sembra voler fare FC26: segnare un cambio di passo netto rispetto al passato, accontentando tutte le necessità di chi, con il pad in mano, si approccia al nuovo prodotto di casa EA Sports.