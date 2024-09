FC 25 ratings, i giocatori più forti: quali calciatori hanno l'overall più alto nel nuovo titolo EA Sports

A settembre vedrà la luce il nuovo FC, stagione 25: quali calciatori avranno il rating più alto? Vediamo i possibili top in attesa degli ufficiali.

I videogiocatori che acquisteranno FC 25 Ultimate Edition potranno giocare al nuovo titolo EA Sports dal 20 settembre 2024. Gli, altri, invece, potranno provare la Standard Edition per la prima volta una settimana dopo, venerdì 27.

Manca ancora un po', in ogni caso, per testare il nuovo FC 25, erede di FC 24 e ancor prima della saga di FIFA dopo l'addio del 2023. In attesa del videogioco targato EA, milioni di utenti si domandano quali saranno i giocatori più forti presenti nel titolo.

Tra i top assoluti ci sarà Jude Bellingham, possibile Pallone d'Oro 2024 scelto come atleta di copertina per il post Mbappé, al pari di Aitana Bonmatì, Pallone d'Oro femminile in carica presente nella cover dell'Ultimate Edition al pari del collega inglese.