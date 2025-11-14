Fantacalcio, scambiare o svincolare: cosa fare con David, Nkunku, Ferguson, Scamacca, Krstovic, Openda, Zortea, De Bruyne, Tramoni, Zapata, Loftus-Cheek, Koopmeiners, Stanciu, Suzuki e tutti i casi dubbi

Col rientro di Pulisic, lo spazio per Nkunku si ridurrà drasticamente. Sin qui è stato un flop a livello di bonus e anche nel suo caso è difficile proporlo in uno scambio. Ha senso tenerlo se avete in rosa un altro attaccante del Milan, altrimenti lo svincolo è un'opzione da considerare se vi servono dei titolari. Nkunku, infatti, è una scommessa che rischia di non pagare, tra l'altro.