Getty Images
Fantacalcio, scambiare o svincolare: cosa fare con David, Nkunku, Ferguson, Scamacca, Krstovic, Openda, Zortea, De Bruyne, Tramoni, Zapata, Loftus-Cheek, Koopmeiners, Stanciu, Suzuki e tutti i casi dubbi
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DAVID AL FANTACALCIO?
Con Spalletti, se possibile, la situazione è peggiorata. David è ufficialmente una seconda scelta, il vice Vlahovic. Inserirlo in uno scambio adesso è assai complicato, quindi non vi resta che tenerlo (se siete coperti in attacco) o in caso contrario optare per la drastica soluzione di svincolarlo, specie si ci ricavate parecchi crediti, per provare a prendere un attaccante migliore tra quelli rimasti liberi.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON NKUNKU AL FANTACALCIO?
Col rientro di Pulisic, lo spazio per Nkunku si ridurrà drasticamente. Sin qui è stato un flop a livello di bonus e anche nel suo caso è difficile proporlo in uno scambio. Ha senso tenerlo se avete in rosa un altro attaccante del Milan, altrimenti lo svincolo è un'opzione da considerare se vi servono dei titolari. Nkunku, infatti, è una scommessa che rischia di non pagare, tra l'altro.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON FERGUSON AL FANTACALCIO?
Con gli infortuni di Dovbyk e Dybala, risalgono le quotazioni di Ferguson. Potete quindi provare a tenerlo, per dargli un'occasione, oppure sfruttare la situazione per inserirlo in uno scambio conveniente con un attaccante titolare che magari può darvi più garanzie.
- Getty Images
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON SCAMACCA AL FANTACALCIO?
Con l'arrivo di Palladino, le cose potrebbero cambiare per gli attaccanti dell'Atalanta e soprattutto per Scamacca. Ha senso tenerlo e scommettere su di lui, perlomeno fino all'asta di riparazione di gennaio.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON KRSTOVIC AL FANTACALCIO?
Non è riuscito a prendersi l'Atalanta e con Palladino rischia di partire dietro Scamacca. Potete però approfittare della sosta per provare a proporlo anche in un maxi scambio, ricavando magari qualcosa di interessante per altri ruoli.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ZORTEA AL FANTACALCIO?
Sta giocando davvero troppo poco e l'impatto sul Bologna è stato peggiore di quello che potevamo aspettarci. Difficile pensare una svolta, se siete scoperti in difesa potete svincolarlo senza troppi dubbi.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DE BRUYNE AL FANTACALCIO?
Tempi lunghi per il suo ritorno in campo. Se tutto va bene lo rivedremo a marzo. Ha senso tenerlo solo il vostro centrocampo vi consente di aspettarlo. Altrimenti, se recuperate tutti o gran parte dei crediti, svincolatelo per rafforzare la rosa co nuovi titolari.
- Getty
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON TRAMONI AL FANTACALCIO?
L'assist contro la Cremonese lo ha riportato in auge dopo un periodo di flop totale nel quale ha pure perso il posto da titolare. E proprio adesso potrebbe essere il momento giusto per scambiarlo, magari per arrivare a un centrocampista che può darvi più garanzie di titolarità e bonus.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ZAPATA AL FANTACALCIO?
Le gerarchie al Torino sono chiare: Simeone è il titolare nel ruolo di punta e Zapata è la sua alternativa a gara in corso. Con questo status è difficile puntare sul colombiano o anche inserirlo in uno scambio. Non ci aspettiamo chissà quale svolta in questa stagione, quindi lo svincolo potrebbe essere una soluzione.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON LOFTUS-CHEEK AL FANTACALCIO?
Né carne, né pesce sin qui. Il consiglio è quello di provare a scambiarlo per ottenere un centrocampista più affidabile dal punto di vista del minutaggio, magari anche di una medio-piccola.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON KOOPMEINERS AL FANTACALCIO?
La titolarità ritrovata è un fattore interessante in ottica scambi. Adesso ci sta proporlo, nonostante il ruolo non proprio da fanta. Altrimenti tenerlo potrebbe avere un senso, perché comunque parliamo di un titolare della Juventus che può portare buoni voti.
- Getty Images
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON STANCIU AL FANTACALCIO?
Con l'arrivo di De Rossi può avere senso e aspettare un possibile rilancio di Stanciu. Se fino ad ora lo svincolo sembrava l'opzione più papabile, adesso può valerne la pena pazientare un po'.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON SUZUKI AL FANTACALCIO?
Il giapponese rischia fino a 3 mesi di stop. Se al fanta avete preso anche Corvi (l'attuale secondo del Parma) allora siete coperti a meno di novità dal mercato degli svincolati. Altrimenti correte ai ripari svincolando Suzuki per prendere un'alternativa valida o magari lo stesso Corvi.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON MORATA AL FANTACALCIO?
Fin qui lo spagnolo ha sprecato tutte le chance da titolare dategli da Fabregas. Difficile scambiarlo, potete al massimo provare a tenerlo se siete comunque coperti con i vostri big in attacco, perché comunque il minutaggio di Morata resta elevato. Altrimenti svincolatelo, visto che non ci aspettiamo grosse svolte.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ZHEGROVA AL FANTACALCIO?
Tutto in evoluzione con Spalletti, ma l'impressione è che Zhegrova rimanga un jolly da utilizzare a gara in corso. L'hype e la curiosità c'è ancora, quindi il consiglio è quello di provare a gettare l'amo per un possibile maxi scambio con il kosovaro come scommessa.
- Getty Images
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON OPENDA AL FANTACALCIO?
Spalletti sta provando a dargli spazio come seconda punta ed è questo il momento giusto per provare ad imbastire uno scambio nella vostra lega. Altrimenti tenetelo, ma solo come scommessa in un attacco già strutturato. Non potete farci affidamento come secondo o terzo slot.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DZEKO AL FANTACALCIO?
Svolta al fantacalcio per Dzeko con Vanoli? Adesso potrebbe avere senso tenerlo, almeno fino all'asta di riparazione, sperando che il bosniaco possa avere maggiore continuità.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DAVIS AL FANTACALCIO?
Nelle ultime settimane ha faticato, ma rimane comunque l'attaccante dell'Udinese che più può avvicinarsi alla doppia cifra. Tenetelo come terzo-quarto slot, alla lunga sarà utile.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON SOHM AL FANTACALCIO?
Con Vanoli potrebbe ritrovare verve, titolarità e bonus. Fino ad ora era più da svincolare, ma adesso aspettare una fanta evoluzione potrebbe avere senso, almeno fino all'asta di riparazione.
- Getty Images
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON JOAO MARIO AL FANTACALCIO?
Non prende voto dalla sesta giornata e con Spalletti la musica non è cambiata. Lo svincolo rimane ormai l'unica soluzione possibile.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON CUTRONE AL FANTACALCIO?
Sta faticando a trovare bonus ma rimane comunque un titolare del Parma in attacco. Alla lunga potrebbe sempre tornare utile come quarto slot da alternare ai titolari. Non va svincolato, al massimo scambiato.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON SANABRIA AL FANTACALCIO?
Ha perso il posto da titolare nella Cremonese e parte ormai dietro Vardy. Tenerlo con questo status non ha senso e anche in ottica scambi è inutilizzabile. Consigliamo lo svincolo.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON GRONBAEK AL FANTACALCIO?
Flop totale sin qui, con una sola partita a voto. Cambieranno le cose con De Rossi? Difficile dirlo, ma se siete coperti a centrocampo potete continuare a credere nella scommessa almeno fino alla riparazione. Altrimenti va svincolato.
- Getty Images
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON CARBONI AL FANTACALCIO?
Altro caso fantacalcistico al Genoa. In caso di conferma di 3-5-2 il suo spazio sarà parecchio limitato. Vale la pena provare ad aspettarlo solo se siete coperti con i titolari e lo volete tenere come scommessa da ultimi slot.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DIA AL FANTACALCIO?
Male, molto male sin qui. Col rientro di Castellanos giocherà ancora meno. Difficile pensare a una svolta, potete svincolarlo.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DELE-BASHIRU AL FANTACALCIO?
Fuori lista sicuramente fino a gennaio per questioni regolamentari. Puntarci in questo modo non ha senso, svincolarlo è l'unica soluzione.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON STULIC AL FANTACALCIO?
Zero bonus all'attivo e difficoltà netta ad uscire dal tunnel. Potete tenerlo come ultimi slot per l'attacco perché comunque gioca, ma se c'è di meglio tra gli svincolati pensateci, specie se avete crediti da spendere.
- Getty Images Sport
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON CAMARDA AL FANTACALCIO?
Rispetto a Stulic potrebbe avere più hype negli scambi. Provateci a proporre qualcosa, specie se vi servono giocatori in altri ruoli. Altrimenti tenetelo come scommessa da ultimi slot.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON KUHN AL FANTACALCIO?
Da attaccante non dà garanzie di minutaggio e titolarità. Se siete corti davanti ha senso svincolarlo per puntellare il reparto. Nel Como c'è tanta concorrenza e non ci aspettiamo un'esplosione da parte di Kuhn.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ANGORI AL FANTACALCIO?
Non è più un titolare fisso come a inizio stagione. Con questo status non vale la pena tenerlo in rosa, non è più una scommessa ma un azzardo.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON MALDINI AL FANTACALCIO?
Attenzione alla possibile svolta fantacalcistica con Palladino, che al Monza ci puntava tanto su Maldini. Può avere senso pazientare e tenerlo almeno fino all'asta di riparazione di gennaio.
