Fagioli non brilla alla Fiorentina: equivoco tattico e rendimento negativo, le difficoltà dell'ex centrocampista della Juventus

Tra i temi e le mille sfaccettature portate in dote da una sfida intrisa di storia tra Fiorentina e Juventus, non si può non pensare a Nicolò Fagioli che, con la maglia della viola, sfiderà il suo passato calcistico in vista del primo match che segue l'ultima sosta delle nazionali per questo 2025.

Una partita dai mille significati per il centrocampista classe 2001 che, in bianconero, ha costruito le fasi più importanti della propria crescita come calciatore, ma che ora è alle prese con un momento sportivo piuttosto delicato in maglia viola. Approdato in Toscana all'imbocco del 2025, il centrocampista piacentino sta vivendo delle difficoltà che sono, di fatto, il riflesso del brutto periodo trascorso dalla viola e che ha inesorabilmente portato all'esonero di Pioli.

Complicazioni e criticità che ora, sotto la guida di Vanoli, Fagioli sperare di oltrepassare, magari proprio a partire dalla sentitissima sfida contro la squadra che ha forgiato e indirizzato il suo percorso.