Fabregas all'esame San Siro tra presente e futuro: potrebbe essere l'allenatore giusto per il Milan?

AC Milan vs Como

Il tecnico catalano, che sta ben figurando alla prima stagione in A con i lariani, è tra i profili graditi al club rossonero per la panchina.

Il Milan ospita il Como a San Siro in vista della 29esima giornata di Serie A, con i rossoneri che vogliono dare continuità alla vittoria in rimonta contro il Lecce per tenere accesa una speranza relativa al raggiungimento del quarto posto, attualmente distante otto punti.

I rossoneri, però, dovranno fare i conti con una delle squadre rivelazione del torneo della massima serie: il Como, infatti, sta disputando una stagione di buon livello e, soprattutto nei confronti contro le big del campionato, ha sempre dimostrato di poter creare qualche grattacapo di troppo anche a squadre più blasonate.

I riflettori, però, saranno sicuramente puntati su Cesc Fabregas, tecnico dei lariani e accostato proprio alla panchina rossonera in vista della prossima stagione.