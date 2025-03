Evra nuovo concorrente dello show Netflix dei 'Sidemen': in palio un premio da un milione di sterline

Patrice Evra vuole farsi un nome nel mondo dello spettacolo dopo la carriera da giocatore che lo ha visto vincere tantissimo.

Prosegue il tentativo di Patrice Evra di farsi un nome in un ambito che non sia il calcio, contesto in cui si è già distinto a dovere: non è un mistero la volontà di sfondare anche in qualità di star del web.

Per riuscirci, l'ex terzino si è messo in gioco accettando di partecipare allo show Netflix 'Inside', seguitissimo in particolare nel Regno Unito.

Per Evra una nuova avventura che potrebbe consacrarlo definitivamente nel mondo dello spettacolo, un obiettivo a più riprese confessato.