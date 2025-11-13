Pubblicità
Euro 2028 trophy generalGetty
Vittorio Rotondaro

Europei 2028 in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda: date, orari, format e stadi

Gli Europei del 2028 si terranno in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda: tutto quello che c'è da sapere sul torneo continentale.

L'attesa dei tifosi è per lo più incentrata sui Mondiali di scena nel Nordamerica nell'estate del 2026, ma guai a dimenticarsi dell'altro grande appuntamento che racchiude le nazionali migliori del vecchio continente: gli Europei del 2028.

La rassegna si svolgerà in quattro nazioni: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda, per un totale di nove stadi e rispettive città.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Euro 2028: dal format alle date del torneo, passando per gli orari che caratterizzeranno gli incontri in programma.

  • LE QUALIFICAZIONI DI EURO 2028

    Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda prenderanno parte come tutte le altre squadre alle qualificazioni: il regolamento UEFA, infatti, consente l'accesso diretto in qualità di Paesi ospitanti soltanto a due federazioni, e due posti automatici verranno tenuti di riserva per le nazionali che non dovessero riuscire a staccare il pass attraverso la fase a gironi. Se invece più di due squadre fallissero l'obiettivo, i posti verrebbero assegnati secondo il criterio del ranking di qualificazione.

    La fase a gironi delle qualificazioni a Euro 2028 inizierà a marzo 2027, per poi concludersi il novembre successivo; a marzo 2028 ci sarà spazio per i consueti playoff.

    Il sorteggio dei gironi di qualificazione si terrà a Belfast (capitale dell'Irlanda del Nord) domenica 6 dicembre 2026.

  • LE DATE DI EURO 2028

    La rassegna continentale avrà inizio il 9 giugno 2028 e si concluderà esattamente un mese più tardi, ovvero il 9 luglio.

    Il match inaugurale si disputerà a Cardiff, mentre la finalissima andrà in scena a Londra nel contesto di Wembley.

  • GLI ORARI DELLE PARTITE

    Saranno tre le fasce orarie in cui si andranno a collocare le 51 partite: 14:00, 17:00 e 20:00 (tutti orari italiani).

    La finale non si giocherà in serale, ma nello slot pomeridiano alle 17:00.

  • IL FORMAT

    La struttura del torneo è la stessa di quella introdotta nel 2016: 24 nazionali partecipanti divise in sei gironi, con le prime due di ogni raggruppamento qualificate agli ottavi insieme alle quattro migliori terze.

    Dopo la fase a gironi sarà la volta dell'eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinali e finale: il tabellone sarà predeterminato, cioè si conoscerà in anticipo l'eventuale percorso verso l'ultimo atto di ogni squadra.

  • GLI STADI

    Euro 2028 si articolerà in nove stadi, collocati in otto città diverse: ogni nazione ospitante, se qualificata, giocherà tutte le partite dalla fase a gironi davanti ai propri tifosi.

    • Cardiff: National Stadium of Wales
    • Dublino: Dublin Arena
    • Glasgow: Hampden Park
    • Newcastle: St James' Park
    • Manchester: Manchester City Stadium
    • Liverpool: Everton Stadium
    • Birmingham: Villa Park
    • Londra: Tottenham Hotspur Stadium
    • Londra: Wembely