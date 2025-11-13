Europei 2028 in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda: date, orari, format e stadi

L'attesa dei tifosi è per lo più incentrata sui Mondiali di scena nel Nordamerica nell'estate del 2026, ma guai a dimenticarsi dell'altro grande appuntamento che racchiude le nazionali migliori del vecchio continente: gli Europei del 2028.
La rassegna si svolgerà in quattro nazioni: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda, per un totale di nove stadi e rispettive città.
In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Euro 2028: dal format alle date del torneo, passando per gli orari che caratterizzeranno gli incontri in programma.