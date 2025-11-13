Europei 2028 in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda: date, orari, format e stadi

La struttura del torneo è la stessa di quella introdotta nel 2016: 24 nazionali partecipanti divise in sei gironi, con le prime due di ogni raggruppamento qualificate agli ottavi insieme alle quattro migliori terze.

Dopo la fase a gironi sarà la volta dell'eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinali e finale: il tabellone sarà predeterminato, cioè si conoscerà in anticipo l'eventuale percorso verso l'ultimo atto di ogni squadra.