Euro Trip - Carreras regala vibes da Roberto Carlos, la seconda giovinezza di Welbeck, Lepaul è "il Vardy francese"

A Madrid è stata l'estate degli arrivi di Xabi Alonso, di Alexander-Arnold, dell'attesissimo Mastantuono e del gioiello Huijsen. Ma finora il vero colpo del mercato è stato, senza ombra di dubbio, il nome meno mediatico sbarcato a Valdebebas: Alvaro Carreras. Dopo anni caratterizzati da alti e bassi (con Mendy e Fran Garcia) ed esperimenti più o meno riusciti (Camavinga), il Real ha un nuovo, solido padrone della fascia sinistra. Per oltre un ventennio quelle zolle di campo sono state il teatro delle performance di due dei più grandi interpreti del ruolo della storia del calcio, come Roberto Carlos e Marcelo. E oggi, a Madrid, c'è la ferma convinzione di aver finalmente trovato un degno erede.

A 22 anni il talento di Ferrol, cresciuto tra Deportivo La Coruña e Real prima di accettare la corte del Manchester United, sta dimostrando maturità e personalità: l'esperienza al Benfica gli ha permesso di crescere e trovare fiducia e consapevolezza e il ritorno alla Casa Blanca è stato uno step quasi inevitabile. I 50 milioni sborsati da Perez sembrano ampiamente giustificati dall'impatto immediato e dalla possibilità di aver sistemato per un decennio la fascia sinistra.

Lo strepitoso goal realizzato contro il Valencia, con un sinistro potentissimo in diagonale da posizione defilata, ha istintivamente suscitato vibes alla Roberto Carlos, ma Carreras ha dimostrato finora di saper essere un fattore anche in fase difensiva, annullando Yamal nel primo Clasico stagionale. La sensazione è che anche le porte della Nazionale spagnola possano presto schiudersi per quello che oggi è uno dei pilastri del Real di Xabi Alonso, nonché l'ennesimo rimpianto di mercato del Manchester United.