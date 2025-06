Ethan Nwaneri, Jorrel Hato e non solo: i sei gioielli da tenere d'occhio agli Europei Under 21 2025

GOAL presenta le giovani stelle da tenere d’occhio: ecco i gioielli pronti a trascinare le loro nazionali verso il successo in Slovacchia.

Due anni fa, l’Inghilterra si è laureata campione d’Europa Under 21 per la prima volta nella sua storia, trionfando in Georgia e Romania grazie all’1-0 rifilato alla Spagna in finale con la punizione deviata di Cole Palmer.

I Young Lions sperano che la fortuna sia ancora dalla loro parte anche nell’edizione 2025, al via questa settimana in Slovacchia. Ma la concorrenza sarà agguerrita: la Spagna appare ancora più competitiva rispetto all’ultima edizione, e anche Portogallo, Germania, Francia, Italia e Olanda si presentano con formazioni attrezzate per arrivare fino in fondo.

Ogni Nazionale ha presentato una lista di 23 convocati, con la regola che impone di essere nati dopo il 1º gennaio 2002 per poter partecipare. Ci sarà quindi un mix interessante tra giovani di belle speranze alla prima grande ribalta internazionale e giocatori già affermati a livello giovanile pronti a compiere il salto di qualità definitivo.

Ma chi sono i nomi da segnare in agenda? GOAL vi propone sei possibili stelle del domani da seguire con attenzione...