Ethan Mbappé, fratello di Kylian e gioiello del PSG

Ethan Mbappé, 17enne centrocampista mancino che ricorda Busquets e Thiago Motta, spera di ripercorrere le orme di suo fratello Kylian.

Difficile non associare Ethan Mbappé a Kylian. D'altronde parliamo di uno dei migliori calciatori al mondo, ma anche suo fratello - di 9 anni più giovane, ossia classe 2006 - vanta dalla sua enormi credenziali.

Centrocampista centrale e meno strutturato fisicamente (è alto 1 metro e 76), Mbappé junior dopo la trafila giovanile ha esordito in prima squadra col PSG e in estate sembra pronto a spiccare il volo. Seppur sia cresciuto nell'ombra di Kylian, Ethan ora è ritenuto in grado di dire la sua 'in proprio' e costruirsi una carriera al top.

Focus di GOAL su un talento che, in prospettiva, appare molto più del semplice 'fratello di...'.