Nino Caracciolo

Estupinan o Bartesaghi, dubbio per Allegri sulla sinistra: chi gioca titolare nel derby Inter-Milan

Allegri recupera Rabiot e Pulisic per il derby e ha un solo grande dubbio di formazione: Estupinan e Bartesaghi si contendono una maglia da titolare per il ruolo di esterno sinistro nel 3-5-2.

Un derby da vincere per ripartire e provare a riprendersi la vetta della classifica, oggi occupata da Inter e Roma.

Dopo il mezzo passo falso di Parma, 2-2 il finale dopo essere andato avanti di due goal, il Milan si prepara a vivere un derby ad alta quota che potrebbe significare tanto per la classifica, ma soprattutto per il morale e per la consapevolezza della formazione rossonera.

Max Allegri recupera pedine importanti (Rabio e Pulisic, pronti a partire dal 1’) per la sfida ai nerazzurri e ha un solo grande dubbio di formazione, quello che riguarda l’out di sinistra dove Estupinan e Bartesaghi si contendono una maglia da titolare. Ma chi è il favorito al momento?

  • BRUTTO RIENTRO COL PARMA PER ESTUPINAN

    Dopo aver saltato la sfida contro la Juventus per squalifica e le partite contro Fiorentina, Pisa e Atalanta per un infortunio alla caviglia, oltre alla gara contro la Roma dove è rimasto in panchina perché ancora non al meglio, Estupinan è stato schierato titolare contro il Parma, ma la sua prova è stata ampiamente sotto la sufficienza.

    L’esterno sinistro ha avuto delle grandi responsabilità in occasioni di entrambi i goal realizzati dal Parma e non a caso Allegri lo ha sostituto al 70’ con Bartesaghi.

  • HA FATICATO IN QUESTO INIZIO DI STAGIONE

    Arrivato in estate dal Brighton con il compito gravoso di ereditare la fascia sinistra rimasta scoperta dopo la cessione di Theo Hernandez, Pervis Estupinan ha faticato a inserirsi negli schemi rossoneri. L’esterno ecuadoriano non ha mai del tutto convinto in questo inizio di stagione, pur dimostrando di avere delle buone potenzialità.

  • BARTESAGHI HA LA FIDUCIA DI ALLEGRI

    19 anni e un futuro che depone tutto dalla sua parte, ma Davide Bartesaghi ha dimostrato di essere un elemento affidabile anche per il presente. Allegri non ha esitato a dargli fiducia in assenza di Estupinan e il laterale sinistro italiano ha risposto presente.

    Difetta in esperienza e in alcuni frangenti del match è ancora troppo “timido”, ma ha buona personalità e un ottimo piede sinistro.

  • ESTUPINAN O BARTESAGHI: CHI GIOCA TITOLARE NEL DERBY?

    Con ogni probabilità la decisione definitiva arriverà solo a ridosso del match, ma nelle idee di Allegri al momento in vantaggio nel ballottaggio c’è Estupinan. Il laterale dell’Ecuador è più bravo in fase offensiva rispetto a Bartesaghi e la spinta sugli esterni potrebbe essere una delle chiavi del derby.

