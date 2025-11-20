Estupinan o Bartesaghi, dubbio per Allegri sulla sinistra: chi gioca titolare nel derby Inter-Milan

Un derby da vincere per ripartire e provare a riprendersi la vetta della classifica, oggi occupata da Inter e Roma.
Dopo il mezzo passo falso di Parma, 2-2 il finale dopo essere andato avanti di due goal, il Milan si prepara a vivere un derby ad alta quota che potrebbe significare tanto per la classifica, ma soprattutto per il morale e per la consapevolezza della formazione rossonera.
Max Allegri recupera pedine importanti (Rabio e Pulisic, pronti a partire dal 1’) per la sfida ai nerazzurri e ha un solo grande dubbio di formazione, quello che riguarda l’out di sinistra dove Estupinan e Bartesaghi si contendono una maglia da titolare. Ma chi è il favorito al momento?