Estupinan o Bartesaghi, dubbio per Allegri sulla sinistra: chi gioca titolare nel derby Inter-Milan

Dopo aver saltato la sfida contro la Juventus per squalifica e le partite contro Fiorentina, Pisa e Atalanta per un infortunio alla caviglia, oltre alla gara contro la Roma dove è rimasto in panchina perché ancora non al meglio, Estupinan è stato schierato titolare contro il Parma, ma la sua prova è stata ampiamente sotto la sufficienza.

L’esterno sinistro ha avuto delle grandi responsabilità in occasioni di entrambi i goal realizzati dal Parma e non a caso Allegri lo ha sostituto al 70’ con Bartesaghi.