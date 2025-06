Da Estevao Willian a Franco Mastantuono: i 10 migliori talenti NXGN da tenere d'occhio al Mondiale per Club 2025

Alcuni dei giovani più promettenti del pianeta si esibiranno negli Stati Uniti: 10 gioielli che hanno l'opportunità di mettersi in mostra.

Mancano ormai solo pochi giorni all'inizio del Mondiale per Club. Competizione che vedrà affrontarsi stelle affermate come Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi, ma al contempo offrirà l'opportunità ad alcuni dei migliori giovani del pianeta di mettersi in mostra sulla scena mondiale.

Non è raro che gioielli fino ad allora sconosciuti diventino famosi in tutto il mondo grazie alle loro prestazioni durante un torneo estivo. E anche se il Mondiale per Club non è ancora al livello di quello per nazionali, ci saranno comunque molti occhi puntati sui futuri fuoriclasse del calcio.

Ma chi sono quelli da tenere d'occhio in vista del calcio d'inizio che si terrà sabato a Miami? GOAL presenta i 10 migliori giovani talenti NXGN (nati dal 2006 in poi) da seguire nel prossimo mese.