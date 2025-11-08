Erling Haaland vuole scatenarsi contro il Liverpool prima di portare la Norvegia ai Mondiali: inizia la settimana più importante della sua carriera

Erling Haaland ha impiegato meno di quattro minuti per segnare il suo primo goal contro il Liverpool. All'epoca aveva solo 19 anni e, nonostante avesse realizzato una tripletta al suo debutto in Champions League contro il Genk, era partito dalla panchina nella partita disputata dal Salisburgo ad Anfield nel 2019. Era stato mandato in campo dall'allenatore Jesse Marsch per recuperare uno svantaggio di tre goal e ha portato il risultato sul 3-3.

È stato uno dei goal più facili che Haaland abbia mai segnato, mettendo la palla in rete a porta vuota allo scoccare dell'ora di gioco dopo essere stato servito dal futuro giocatore del Liverpool Takumi Minamino. L'euforia per il pareggio contro il Liverpool non è durata a lungo, però, perché nove minuti dopo Mohamed Salah ha portato i Reds sul 4-3. Tuttavia, il suo primo goal in terra inglese è servito a svelare l'ascesa di Haaland verso il titolo di miglior centravanti del mondo.

Eppure in otto partite contro i Reds, Haaland ha segnato solo tre volte, il numero più basso di goal che abbia mai realizzato contro una squadra che ha affrontato almeno otto volte.

Haaland ha segnato otto volte contro il Manchester United, cinque volte contro l'Arsenal e quattro volte sia contro il Chelsea che contro il Tottenham. Queste quattro squadre sono tra le 35 contro cui Haaland ha segnato quattro o più goal nel corso della sua carriera. l Liverpool, contro cui ha segnato due goal in sei partite con il City e solo uno in Premier League, è la squadra più temuta da Haaland.

Ma la partita di domenica contro i campioni, che dà il via a una settimana cruciale per il norvegese, è l'occasione perfetta per porre fine alla maledizione e riservare ai Reds lo stesso trattamento spietato che ha riservato a quasi tutte le altre squadre.