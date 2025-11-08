Pubblicità
Haaland monster Liverpool gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Erling Haaland vuole scatenarsi contro il Liverpool prima di portare la Norvegia ai Mondiali: inizia la settimana più importante della sua carriera

Il Liverpool è una delle pochissime squadre ad essere sfuggita alla furia realizzativa di Erling Haaland, ma l'attaccante del Manchester City sta attraversando uno dei migliori momenti della sua carriera in vista della partita di domenica contro i Reds.

Erling Haaland ha impiegato meno di quattro minuti per segnare il suo primo goal contro il Liverpool. All'epoca aveva solo 19 anni e, nonostante avesse realizzato una tripletta al suo debutto in Champions League contro il Genk, era partito dalla panchina nella partita disputata dal Salisburgo ad Anfield nel 2019. Era stato mandato in campo dall'allenatore Jesse Marsch per recuperare uno svantaggio di tre goal e ha portato il risultato sul 3-3.

È stato uno dei goal più facili che Haaland abbia mai segnato, mettendo la palla in rete a porta vuota allo scoccare dell'ora di gioco dopo essere stato servito dal futuro giocatore del Liverpool Takumi Minamino. L'euforia per il pareggio contro il Liverpool non è durata a lungo, però, perché nove minuti dopo Mohamed Salah ha portato i Reds sul 4-3. Tuttavia, il suo primo goal in terra inglese è servito a svelare l'ascesa di Haaland verso il titolo di miglior centravanti del mondo.

Eppure in otto partite contro i Reds, Haaland ha segnato solo tre volte, il numero più basso di goal che abbia mai realizzato contro una squadra che ha affrontato almeno otto volte.

Haaland ha segnato otto volte contro il Manchester United, cinque volte contro l'Arsenal e quattro volte sia contro il Chelsea che contro il Tottenham. Queste quattro squadre sono tra le 35 contro cui Haaland ha segnato quattro o più goal nel corso della sua carriera. l Liverpool, contro cui ha segnato due goal in sei partite con il City e solo uno in Premier League, è la squadra più temuta da Haaland.

Ma la partita di domenica contro i campioni, che dà il via a una settimana cruciale per il norvegese, è l'occasione perfetta per porre fine alla maledizione e riservare ai Reds lo stesso trattamento spietato che ha riservato a quasi tutte le altre squadre.

  • Haaland Van DijkGetty

    MESSO IN OMBRA DA NUNEZ

    Haaland nella sua prima vera stagione col Salisburgo venne sostituito contro il Liverpool sul risultato di 2-0 per i Reds. La sua prima partita contro i Merseysiders con la maglia del City è stata la Community Shield 2022, quando è stato sorprendentemente messo in ombra da Darwin Nunez nella sconfitta per 3-1.

    Il norvegese ha toccato la palla 14 volte e ha sbagliato un facile goal nel finale, colpendo la traversa all'interno dell'area piccola. Guardiola allora ha commentato: "Non ha segnato. Un altro giorno segnerà. Ha una qualità incredibile in questo e lo farà. Ci aiuterà molto".

    L'allenatore aveva ragione e nella partita successiva Haaland ha segnato due volte contro il West Ham, i suoi primi goal sulla strada verso il record di 36 in una stagione di Premier League. Ma non ha aiutato il City a battere il Liverpool, almeno non in campionato.

  • Haaland City LiverpoolGetty

    ZERO VITTORIE IN PREMIER CONTRO IL LIVERPOOL

    Il norvegese non è riuscito a segnare nemmeno nella partita successiva contro il Liverpool, persa per 1-0 in campionato ad Anfield nell'ottobre 2022. Due mesi dopo, ha segnato nella partita di Carabao Cup tra le due squadre all'Etihad Stadium, ma ha saltato la partita successiva per infortunio. Il City non ha quasi risentito della sua assenza, vincendo 4-1 e conquistando il titolo della Premier League.

    Haaland ha segnato nell'1-1 in casa contro il Liverpool nel novembre 2023 e da allora non è più andato a segno contro i Reds, rimanendo a secco nell'1-1 e nella sconfitta per 2-0 ad Anfield, mentre ha saltato la sconfitta per 0-2 della scorsa stagione all'Etihad Stadium per infortunio. Ciò significa che Haaland sta ancora aspettando la sua prima vittoria contro il Liverpool in Premier League.

    I risultati del Liverpool tra la fine di settembre e la fine di ottobre, quando ha perso sei partite su sette subendo 14 goal, avevano alimentato le speranze di Haaland di invertire la tendenza. Ma nelle ultime due partite contro l'Aston Villa e il Real Madrid, il Liverpool è sembrato più simile alla squadra che ha conquistato il titolo della scorsa stagione e che ha battuto due volte il City.

  • Erling HaalandGetty Images

    "NON MI SONO MAI SENTITO MEGLIO"

    Ed è per questo che Haaland ha avvertito: "Dobbiamo giocare come una squadra e stare tutti uniti, attaccando il Liverpool e difendendoci come una squadra. Dobbiamo essere pronti perché non sarà una partita facile. La competizione tra Man City e Liverpool è stata incredibile negli anni precedenti, spingendosi a vicenda a migliorare e lottando per il titolo. Sarà una partita difficile e dovremo dare il meglio di noi".

    Haaland non potrebbe essere in forma o mentalmente più pronto di così. Ha segnato 18 goal in 14 partite con il City in Premier League e Champions League, più altri nove goal in tre partite con la Norvegia.

    Sono 27 goal in 17 partite tra club e nazionale, il che lo mette sulla buona strada per superare l'incredibile record di 57 goal tra club e nazionale nel 2022-23. Haaland è persino pronto ad ammettere di non essere mai stato così in forma in tutta la sua carriera. "È stato un buon inizio e mi sento davvero bene", ha detto ai giornalisti questa settimana. "Sento che questa è la versione migliore di me stesso. Non mi sono mai sentito meglio di adesso".

  • Erling Haaland Man CityInstagram

    LA CURA HAALAND

    Il mese scorso Haaland ha aperto una finestra sulla sua routine quotidiana, mostrando il suo diligente processo di recupero dopo le partite e gli allenamenti per evitare infortuni. Questa routine comprende terapia con luce rossa, massaggi, bagni di ghiaccio e saune, oltre a una dieta a base di pesce fresco, bistecche e latte crudo.

    E dopo aver segnato mercoledì contro la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, portando a cinque il numero di goal in quattro partite di Champions League, ha ribadito quanto quella routine sia stata importante per la sua attuale forma smagliante sotto porta.

    Ha spiegato: "Per rimanere in forma, devo mantenere la mente lucida, devo recuperare bene, devo sottopormi a molti trattamenti, devo mangiare le cose giuste. Mi concentro quando devo concentrarmi in campo e poi mi rilasso il più possibile quando sono a casa. Si tratta di mantenere i livelli di energia, essere motivato e fare le cose che fanno bene al mio corpo e al mio cervello".

  • Erling Haaland NorwayGetty

    L'OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA SUA CARRIERA

    La carriera di Haaland è stata riassunta quando questa settimana gli è stato chiesto di un certo record e lui ha risposto: "Non vorrei sembrare arrogante, ma quale record?". Il traguardo in questione era il record assoluto di goal segnati in Premier League da Alan Shearer, pari a 260. "Devo ignorarli", ha spiegato. "Pensare ai record che posso battere è l'ultima cosa che mi passa per la testa, cerco di aiutare la squadra a vincere le partite di calcio. È così che devo pensare perché non posso riflettere troppo. Devo pensare al presente".

    Ma c'è una sfida imminente che non riesce a togliersi dalla testa: aiutare la Norvegia a qualificarsi per i Mondiali. E non appena domenica suonerà il triplice fischio, la sua attenzione si sposterà sulla penultima partita di qualificazione di giovedì in casa contro l'Estonia e poi sulla partita di domenica in trasferta contro l'Italia.

    Haaland è in ottima forma con la Norvegia, e sta guidando la squadra verso la qualificazione alla prima Coppa del Mondo dal 1998 con 12 goal. La Norvegia ha vinto tutte e sei le partite e potrebbe effettivamente conquistare la tanto attesa qualificazione battendo l'Estonia, dato che ha un vantaggio di 16 goal sull'Italia nella differenza reti, il criterio numero uno per evitare lo spareggio.

    Haaland ha previsto che ci sarebbe stata "la più grande festa di sempre" se la Norvegia si fosse qualificata e martedì ha affermato  che la semplice partecipazione a una Coppa del Mondo sarebbe stata allo stesso livello, se non addirittura più soddisfacente, di tutti i trofei che ha vinto con il City. "L'ultima Coppa del Mondo [per la Norvegia] è stata nel 1998, due anni prima che io nascessi, quindi lo dico da molto tempo: il mio obiettivo è portare la Norvegia ai Mondiali e agli Europei", ha detto. "Questo è l'obiettivo principale della mia carriera e ora ho una buona possibilità di farlo, quindi si tratta di cogliere l'occasione".

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ALERT ZONE

    Con un risultato storico per il suo Paese in gioco e la prima vittoria in campionato contro il Liverpool a portata di mano, questa sembra essere forse la settimana più importante nella carriera di Haaland.

    Non che questo lo stressi più di tanto, intendiamoci. "Cerco di non pensare a ciò che la gente si aspetta", ha detto. "Cerco di liberare la mente e di non pensare troppo. Ci sono molte aspettative, ma per me è importante rimanere concentrato".

    La zona di Haaland è particolarmente pericolosa per gli avversari in questo momento e il Liverpool, l'unica squadra che è riuscita a rimanere relativamente indenne contro di lui, sta per entrarvi.

