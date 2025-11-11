Elmali escluso dai convocati della Turchia: è indagato nello scandalo scommesse

Un terremoto dalle proporzioni enormi ha sconvolto il calcio turco: oltre mille calciatori sono finiti nel registro degli indagati per uno scandalo relativo all'effettuazione di scommesse tra i tesserati.
La procura di Istanbul, peraltro, ha confermato l'arresto di alcuni arbitri oltre a Murat Ozkaya, presidente dell'Eyupspor: tutto è nato dall'indagine interna del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu, che ha comunicato gli inquietanti risultati della stessa a inquirenti e giornalisti.
Tra i giocatori finiti sotto la lente d'ingrandimento c'è anche Eren Elmali, terzino sinistro del Galatasaray e della nazionale turca, escluso dai convocati di Vincenzo Montella per le ultime due sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali.