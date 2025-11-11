Elmali escluso dai convocati della Turchia: è indagato nello scandalo scommesse

Nelle scorse ore Elmali ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda con una story pubblicata sul proprio account Instagram: il classe 2000 ha spiegato che il polverone su sé stesso si è alzato a causa di una scommessa effettuata cinque anni fa e non relativa alla squadra in cui militava a quel tempo.

"Oggi, nelle notizie diffuse al pubblico, ho visto che il mio nome è stato menzionato in un'indagine disciplinare condotta dalla Federcalcio turca. Innanzitutto, vorrei chiarire che il motivo per cui il mio nome compare in questo processo è una scommessa fatta circa cinque anni fa, al di fuori della mia squadra. Da allora, non ho fatto scommesse né ho avuto alcun collegamento con questa vicenda".

"Il calcio - ha proseguito Elmali - non è solo una professione per me, è una passione che è al centro della mia vita. Ho sempre vissuto questa passione con onestà, sudore e spirito combattivo in campo. Sono arrivato dove sono oggi con questi valori. Nel corso della mia carriera, non ho mai tenuto comportamenti contrari ai principi etici del calcio, allo spirito sportivo o ai valori del mio club. Sono sempre stato trasparente per non provare la minima vergogna davanti a me stesso, alla mia famiglia, al mio club e ai nostri tifosi, e continuerò a mantenere la stessa posizione. Cordiali saluti, Eren".