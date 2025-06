Elliott, Anderson e le sette stelle dell’Inghilterra Under 21 già pronte per la Nazionale maggiore di Tuchel

C. Cresswell

L’Inghilterra U21 si è nuovamente spinta fino alle finali dei campionati Europei: alcuni dei suoi talenti sono già vicini al grande salto.

La Nazionale Under 21 inglese ci è quasi riuscita di nuovo. Due anni dopo aver battuto la Spagna e conquistato il titolo europeo in Georgia, Lee Carsley ha guidato la nuova generazione di talenti fino alla finalissima del torneo che si sta disputando in Slovacchia.

Qualunque cosa accada nell'ultimo atto del torneo contro la Germania, ci sono già degli elementi del gruppo Under 21 pronti a fare il salto di qualità ed entrare nel giro della Nazionale maggiore, quando Thomas Tuchel annuncerà la sua prossima lista dei convocati a settembre.

Quali sono i talenti pronti a segure le orme di Cole Palmer, Jarrad Branthwaite e Curtis Jones? GOAL fa il punto della situazione...