Pubblicità
Pubblicità
Andre Silva ElcheGetty Images
Francesco Schirru

Il Real Madrid ricorda Diogo Jota e il fratello Andrè Silva: ma l'immagine è dell'ex giocatore milanista

L'ex Milan, Andrè Silva, è comparso nel necrologio del Real Madrid: inserito al posto del fratello di Diogo Jota, entrambi sono deceduti lo scorso luglio.

Pubblicità

Lo scoglio luglio hanno perso la vita Diogo Jota, attaccante del Liverpool, e il fratello André Silva, giocatore del Penafield. A quattro mesi dalla scomparsa, il Real Madrid ha inserito entrambi nel ricordo dei protagonisti del calcio morti nel 2025, a magine dell'assemblea generale dei soci. Commettendo, però, un errore enorme.

Nel mostrare le foto di Diogo Jota e André Silva, infatti, il Real Madrid ha sbagliato il Silva in questione, considerando che al posto del giovane classe 2000 scomparso a luglio, è stato inserito l'ex attaccante del Milan ora all'Elche, proprio l'avversario che i Blancos affronteranno nella giornata del 23 novembre.

Dopo che la news ha fatto il giro del mondo, il Real Madrid ha chiesto scusa all'Elche e al giocatore per l'errore.

  • LE SCUSE DEL REAL MADRID

    "Il Real Madrid C.F. si scusa con l'Elche C.F. e il suo giocatore André da Silva per aver erroneamente incluso la sua immagine nel necrologio di un video istituzionale al posto di quella di André Silva, fratello di Diogo Jota, giocatore del Liverpool. Ci rammarichiamo per l'accaduto" ha dichiarato il club via X, l'ex Twitter.

    Florentino Pérez, presidente dei Blancos, ha poi riconosciuto pubblicamente l'errore durante l'Assemblea Generale andata in scena nella giornata di domenica, di fatto ribadendo le sue scuse.
    • Pubblicità

  • L'IMMAGINE SBAGLIATA

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Coppa del Rey
CD Quintanar del Rey crest
CD Quintanar del Rey
QDR
Elche crest
Elche
ELC