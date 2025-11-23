Il Real Madrid ricorda Diogo Jota e il fratello Andrè Silva: ma l'immagine è dell'ex giocatore milanista

Lo scoglio luglio hanno perso la vita Diogo Jota, attaccante del Liverpool, e il fratello André Silva, giocatore del Penafield. A quattro mesi dalla scomparsa, il Real Madrid ha inserito entrambi nel ricordo dei protagonisti del calcio morti nel 2025, a magine dell'assemblea generale dei soci. Commettendo, però, un errore enorme.

Nel mostrare le foto di Diogo Jota e André Silva, infatti, il Real Madrid ha sbagliato il Silva in questione, considerando che al posto del giovane classe 2000 scomparso a luglio, è stato inserito l'ex attaccante del Milan ora all'Elche, proprio l'avversario che i Blancos affronteranno nella giornata del 23 novembre.

Dopo che la news ha fatto il giro del mondo, il Real Madrid ha chiesto scusa all'Elche e al giocatore per l'errore.