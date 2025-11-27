La Roma si gode El Aynaoui, profilo da Gasp: "È già un titolare"

Quanti si aspettavano, a fine novembre, di esaltarsi per Neil El Aynaoui?
Decisamente pochi, perché il suo acquisto è passato quasi sotto traccia.
Invece il marocchino ha saputo prendersi seduta stante la Lupa ed entrare nelle grazie di Gian Piero Gasperini, colui che quando c'è da lavorare su profili del genere probabilmente è l'allenatore perfetto.
La riprova l'ha fornita Roma-Midtjylland, match nel quale uno degli innesti estivi ha preso per mano i giallorossi rivelandosi il trascinatore che non t'aspetti.